As melhores “categorias secretas” da Netflix

Talvez você já tenha recebido de alguém. Um link que trazia as tais “listas secretas” de recomendações da Netflix. Nada mais do que categorias que não costumam aparecer na navegação normal no serviço. Mas aí vinha a frustração. A gente clicava em uma e nada aparecia (nada de “filmes sentimentais baseados em livros infantis'”); clicava em outra e não tinha nada liberado para o seu país (nenhum “filme cerebral dirigido por Akira Kurosawa”).

Pensando nisso, analisamos as 244 listas e as 3.543 sublistas de gêneros para separar o joio do trigo. De fato, tem muita coisa boa, e você não precisa mais cair em listas vazias. De quebra, complementamos com algumas que nem aparecem nessa lista – só surgem quando você faz uma busca mais específica.

Boa maratona!

A

Alemães

Africanos

Argentinos

Artes marciais

B



Brasileiros

Britânicos

C

Chineses

Clássicos

Clássicos de ação e aventura

Clássicos românticos

Comédias clássicas

Comédias de fim de noite

Comédias independentes

Comédias políticas

Comédias românticas

Coreanos

Cult

D

Desenhos da TV

Documentários biográficos

Documentários de crimes

Documentários de esporte

Documentários militares

Documentários musicais

Documentários de natureza e ciência

Documentários políticos

Dramas anime

Dramas biográficos

Dramas britânicos sombrios

Dramas clássicos

Dramas de crime

Dramas independentes

Dramas do showbiz

Dramas LGBTQ

Dramas românticos



E

Escandinavos

Espionagem

F

Ficção científica e fantasia dos anos 80



Filmes de entortar o cérebro

Franceses

G

H

Humor negro

I

Indianos

Italianos

J

Japoneses

K

L

Latinoamericanos

M

Minisséries

Mistério

Música

Musicais clássicos

Musicais da Disney

N

Neozelandeses – 63782

Noir



O

Oriente Médio

P

Q

R

Reality shows

Russos

S

Sangrentos cult

Séries de ciência e natureza

Séries de gastronomia e viagem

Séries infantis

Séries de mistério

Séries de TV britânicas

Suspenses de ação

Suspenses de crime

Suspenses independentes

Suspenses psicológicos

Suspenses de tribunal

T

Terror com criaturas

Terror cult

Terror sobrenatural



U

V

W

X

Y

Z