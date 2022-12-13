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Cultura

“Avatar: O Caminho da Água”: os bastidores do filme de James Cameron

De volta a Pandora – 13 anos depois. Conheça os detalhes (e os desafios) desta continuação, que chega ao Brasil na quinta (15).

Por Rafael Battaglia 13 dez 2022, 19h12 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h47
Cena do filme Avatar: Caminho da Água.
 (20th Century Studios/Divulgação)
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“Avatar: O Caminho da Água”: os bastidores do filme de James Cameron Priorizar nos meus resultados Google

PERÍODO SABÁTICO

Imagem do submarino Deepsea Challenger, em mergulho na Fossa das Marianas.
(National Geographic/Divulgação)

Logo após Avatar (2009), Cameron não tinha certeza se faria continuações. Antes de bater o martelo, ele gastou seu tempo em outras atividades – como a exploração marinha, tema do filme de agora. Em 2012, a bordo de um pequeno submarino, tornou-se a primeira pessoa a mergulhar, sozinha, na Fossa das Marianas, o local mais profundo dos oceanos (11 mil metros abaixo da superfície).

TUDO PLANEJADO

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O diretor, James Cameron, no set de filmagens.
(Twitter/Avatar/Reprodução)

De 2013 a 2017, Cameron e uma equipe de roteiristas escreveram as quatro sequências de Avatar, planejadas até 2028. Isso permitiu que boa parte das filmagens fosse simultânea: além do segundo filme, o diretor já gravou o terceiro (que está em pós-produção) e parte do quarto. O Caminho da Água, sozinho, custou de US$ 350 milhões a US$ 400 milhões – o que o coloca no páreo como o longa mais caro da história.

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MADE IN TERRA-MÉDIA

Elenco de Avatar nos bastidores, em cima de cavalos com dispositivos para captação de movimentos.
(Instagram/Jon Landau/Reprodução)
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As cenas em live-action de O Caminho da Água foram gravadas na Nova Zelândia. Mas, na maior parte do filme, os atores usaram trajes com pontos para capturar o movimento deles (e criar o modelo digital dos personagens). O filme tem três horas de duração – e 3,3 mil tomadas com algum tipo de efeito visual. Esse trabalho ficou a cargo de 1,4 mil artistas da Weta Digital, a empresa neozelandesa do cineasta Peter Jackson (O Senhor dos Anéis).

POR ÁGUA ABAIXO

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Atores e atrizes do elenco de Avatar nos bastidores, em uma piscina com bolinhas de plástico.
(20th Century Studios/Divulgação)

A produção construiu um aquário de 3,4 milhões de litros (um milhão a mais que uma piscina olímpica) para gravar as cenas embaixo d’água. Só que, nesse ambiente, o reflexo pode comprometer a filmagem. A solução foi encher a superfície com bolinhas opacas de plástico (para diminuir a entrada de luz) e usar um sistema com câmeras infravermelhas para captar corretamente a movimentação dos atores.

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HAJA FÔLEGO

Kate Winslet em cena de bastidores de
(Twitter/Avatar/Reprodução)

O elenco treinou por meses com instrutores de mergulho livre da Marinha dos EUA. A atriz Kate Winslet, que interpreta uma nova personagem (Ronal, líder do clã de Metkayina), quebrou o recorde de maior tempo segurando a respiração durante uma filmagem submersa: 7 minutos. Desbancou Tom Cruise, que havia ficado 6 min. sem respirar em Missão Impossível: Nação Secreta (2015).

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