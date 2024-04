Não acredite em tudo que vê na internet – ainda mais no dia de hoje. Primeiro de abril, o dia da mentira, é uma oportunidade em que várias pessoas saem pelas redes fazendo posts falsos para enganar os outros, então aumente seu ceticismo.

Quem também entra na onda das pegadinhas são os publicitários. Todo ano, várias empresas fazem anúncios absurdos, estranhos ou minimamente curiosos sobre seus produtos e ações. É o chamado “prankvertising” – uma aglutinação das palavras em inglês prank (pegadinha) e advertising (anúncio).

São pegadinhas desenvolvidas cuidadosamente por agências de publicidade, muitas vezes planejadas bem antes da execução. Na mídia digital, o prankvertising tornou-se uma tática para ganhar a atenção dos consumidores em um mercado altamente concorrido. Estudos mostram que uma brincadeirinha bem elaborada pode aumentar positivamente a percepção de um indivíduo sobre a marca e torná-la memorável, levando a uma maior disposição para comprar – por mais que o anúncio em questão seja fake.

Dito isso, vamos conhecer ou relembrar algumas das pegadinhas marketeiras que circularam pelos últimos anos:

“Voltswagen”

Em 2021, a fabricante alemã de veículos anunciou que ingressaria no mundo dos carros elétricos com seu modelo ID.4. Para firmar ainda mais o compromisso da empresa com o futuro dos automóveis, eles também disseram que substituiriam o “k” do nome da marca por um “t”. “Voltswagen”, um trocadilho com a unidade de tensão elétrica “volt”, seria o novo nome da empresa.

Continua após a publicidade

Só que isso era mentira – tanto que você não conhece a fabricante por esse nome hoje. Era tudo uma ação publicitária para chamar mais atenção para o ID.4, mas que acabou saindo de controle quando vários veículos jornalísticos acreditaram na “notícia”.

A parte americana da empresa bateu o pé de que a informação era verdadeira, lançando comunicados oficiais e até uma fala de seu porta-voz, Mark Gillies. A palhaçada só acabou quando perguntaram para foram sanar a dúvida na sede alemã – que negou qualquer mudança.

O que era para ser uma maneira divertida e interessante de aproveitar o dia da mentira acabou virando um problemão de publicidade.

Pokemon Sleep Champion Tournament

Se dormir fosse esporte olímpico, você seria medalhista? Olímpico ele pode não ser, mas a Pokémon Company promoveu um torneio de seu novo jogo, Pokémon Sleep, em que o objetivo é cair no ronco e juntar pontos.

Continua após a publicidade

Ok, é primeiro de abril, então o “torneio” foi só uma encenação. Nele, os cinco “competidores” dormiram por 8 horas e meia, sendo recompensados com pontos por quão rápido pegavam no sono profundo e o “estilo do sono” – dormir de boca aberta, agarradinho em uma pelúcia ou enrolado igual sushi em uma coberta.

Pokemon Sleep está mais para um monitor de sono do que um jogo. É um aplicativo que recompensa o jogador com certos pokémons de acordo com a qualidade e frequência do sono. O objetivo é progredir no jogo, dormir bem e bastante, para preencher a Pokedex do cochilo com todas as formas de dormir dos monstrinhos.

O app também deixa você ver um resumo semanal das horas em que você dormiu e acordou, sua atividade do sono e gravações de quando você dormia.

Não pise no Lego!

Continua após a publicidade

Pisar em uma peça de Lego estando descalço dói bastante. A sola do pé é cheia de terminações nervosas, por isso é uma das partes mais sensíveis do nosso corpo. Já uma peça de Lego é feita de um plástico muito resistente, capaz de suportar cerca de 432 kg sem deformar – mais ou menos o peso de um urso-polar. Por ser pequeno, a área de contato com o pé é menor, o que aumenta a pressão é a dor que sentimos.

Pensando no bem estar dos seus pezinhos, a Lego anunciou um conjunto de peças sentientes, os SmartBricks, que vão desviar do seu pé quando você se aproximar. Pena que era só uma pegadinha.

Never step on a LEGO brick again! SmartBricks, coming soon… pic.twitter.com/enRuvdGYjP — LEGO (@LEGO_Group) April 1, 2021

Você parecia maior na foto…

Continua após a publicidade

No primeiro de abril de 2019, o Tinder anunciou uma função que iria agradar muitas pessoas, e desagradar muitas. Em uma tentativa de acabar com as pessoas que mentem no perfil, eles passariam a verificar quem falou a verdade sobre a própria altura.

Do mesmo jeito que o Twitter tem um selo de verificação, o Tinder mostrou um “emblema de verificação de altura”. Basta inserir sua altura verdadeira e precisa com uma captura de tela sua ao lado de qualquer edifício comercial. Faremos algumas verificações de última geração e você receberá seu crachá diretamente em seu perfil.

“Sejamos realistas, quando se trata de namoro online – a honestidade é a melhor política. Sim, sua altura é importante, tanto quanto qualquer outro aspecto superficial da atração física. Por favor, tente não levar isso pro pessoal”, brincou a empresa em um comunicado. “Ficamos sabendo que a maioria de vocês, com 1,77 de altura, na verdade tem 1,67. Essa palhaçada deve acabar. Esse tipo de desonestidade não prejudica apenas seus matches – mas também nos prejudica. Já lhe ocorreu que temos 1,67 e realmente amamos nossa altura mediana? Já lhe ocorreu que a honestidade é o que separa os humanos dos monstros sinistros? Claro que não.”

Era, claro, uma pegadinha. Embora não estivessem verificando a altura dos usuários, em seu comunicado, o Tinder incentivou os usuários a serem honestos e manterem a mente aberta enquanto estiverem no aplicativo. “Às vezes, o seu match mais inesperado pode levar a coisas incríveis.

Introducing the thing you never asked for, but definitely always wanted—Tinder Height Verification. Coming soon.

Read more about it here: https://t.co/8MER0L1U6W pic.twitter.com/hZ507zSoic Continua após a publicidade — Tinder (@Tinder) March 29, 2019

“Ele pediu só picles”

Enquanto tem gente que pede para tirar o picles do Big Mac, existem aqueles que amassariam facilmente esse lanche. Divulgado pelo McDonald’s australiano no primeiro de abril de 2019, é um lanche de queijo, ketchup, pão e picles – muitos picles.

“Amantes de picles, é a notícia que todos esperavam. Estamos muito felizes em anunciar o lançamento do nosso novo McPickle Burger. É hora de saborear picles suculentos e saborosos em camadas entre queijo derretido, molho de ketchup e pães de gergelim torrados. Com certeza será um deleite para todos os seus sentidos”, disse em um post do Instagram.



Cadeira gamer do Doutor Octopus

Imagine a seguinte situação: você gastou uma grana com uma cadeira gamer super confortável, ergonômica, que parece ter sido feita especialmente para a sua bunda. Mas, no meio da jogatina, você tem que se levantar para ir buscar um copo de água.

Com a nova Razer Cthulhu, esses problemas acabaram. Ela conta com oito braços robóticos independentes que atendem a todos os seus desejos, eliminando qualquer necessidade de sair do jogo. Ela faz massagens para quando Dark Souls III te deixar muito estressado, busca comida e bebida para te manter bem alimentado e até cuida da sua higiene pessoal, fazendo sua barba e escovando seus dentes. Ela pode, inclusive, te ajudar diretamente nos jogos.

Em uma página de Perguntas Frequentes, a Razer esclareceu dúvidas sobre seu novo produto: você não controla os tentáculos, eles operam por conta própria e aprenderão sozinhos como melhor atendê-lo. Se você não gostar do jeito que a Razer Cthullu age, a empresa diz que é um problema seu, já que ela baseia o comportamento nas interações com você.

“Por favor, localize a ‘Gema da Dominação’ dentro da embalagem. Use a Gema para afirmar sua vontade sob a cadeira. Se você tiver sucesso, a IA deverá ser redefinida para as condições de fábrica”, aconselha a Razer.

Introducing the Razer Cthulhu—the ultimate gaming chair. Never have to leave your chair again as eight independent robotic arms cater to your every need. Learn more: https://t.co/1xKJJMAccs pic.twitter.com/bPigz6Hhqx — R Λ Z Ξ R (@Razer) March 31, 2024