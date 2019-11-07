Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano. FRETE GRATIS!
Cultura

Clóvis de Barros Filho – Showman da filosofia falando para as massas

Piadas, casos engraçados da própria família e alguma provocação arrogante são munição para as palestras de Clóvis de Barros Filho.

Por Thales de Menezes 7 nov 2019, 13h00 | Atualizado em 7 nov 2019, 14h00
 (Iansã Negrão e Morgana Miranda/Superinteressante)
Continua após publicidade
Clóvis de Barros Filho – Showman da filosofia falando para as massas Priorizar nos meus resultados Google

SI_FilósofosPop_Clóvis_Index

SI_FilósofosPop_Clóvis_Caplóvis de Barros Filho foi um dos filósofos brasileiros que conseguiram dar na última década o salto para entrar na turma dos palestrantes e escritores que surfam na onda da filosofia para as massas. Um de seus livros, A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, escrito com Arthur Meucci, vendeu mais de 200 mil exemplares com textos de discussões sobre o significado da vida.

Nascido em Ribeirão Preto (SP), Barros é formado em direito pela Universidade de São Paulo e em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, com um mestrado em ciência política na Sorbonne e dois doutorados, um em direito na França e outro em ciências da comunicação no Brasil. Trocou a carreira de professor e várias atividades pela dedicação total às palestras e à publicação dos livros que sustentam seu arsenal de ideias.

A tarefa de projetar o ato de pensar como uma coisa pública é cumprida por Barros com muita desenvoltura diante de plateias que já chegaram ao impressionante número de 3 mil espectadores. Showman das palavras, é capaz de citar Nietzsche em clima de “stand-up comedy”.

Siga
Continua após a publicidade

SI_FilósofosPop_Clóvis_Box1

“É que adoro o que eu digo. É impressionante como me encanto com o que eu mesmo falo, é impressionante o quanto eu entendo quando eu mesmo explico. Porque tem gente que condena, as pessoas consideram isso arrogância. Mas pare para pensar: se você vai ter que conviver com você mesmo até o fim, se você vai ter que se aguentar até o fim, se você vai ser espectador de você mesmo até o fim, é melhor que se encante com o que faz.”

Continua após a publicidade

Suas definições bem distantes do discurso habitual da filosofia cativam, transmitidas com humor e alguma provocação. Para ele, “ética é uma luta constante contra a canalhice”. Em entrevistas, Clóvis lida com o rótulo de autoajuda adotado insistentemente por críticos da atual geração de filósofos em evidência no País.

SI_FilósofosPop_Clóvis_Box2

Continua após a publicidade

“A palavra autoajuda virou uma categoria de produção editorial que abriga manifestações muito distintas. Se a autoajuda respeitasse o que quer dizer, ou seja, cada um refletindo como viver melhor, teríamos um ganho de lucidez. Mas nem sempre ela entrega o que propõe. Muitas vezes ela se limita a dicas e conselhos empobrecedores. Não é porque alguém se deu bem fazendo alguma coisa que essa mesma coisa se aplica a outras pessoas.”

Mesmo com intenção de comunicar-se da maneira mais direta possível, as narrativas de Barros em palestras são complexas. Mas ele inclui piadas e recorre a palavrões. Como ao criticar quem diz ter dificuldades para aprender: “Errar o teorema de Pitágoras? Ele teve que criar essa merda do zero.

Continua após a publicidade

Você só tem que fazer conta. A hipotenusa é tanto, o cateto é tanto, quanto é o outro cateto? E você erra? Caralho! Vai ser burro assim na cadeia. E quer se justificar falando de pedagogia? A pedagogia que se foda!”

SI_FilósofosPop_Clóvis_Livro1

Continua após a publicidade

Seu livros escalam as listas dos mais vendidos. Como outras estrelas da filosofia pop, faz a linha “a união faz a força”. Uma conferida em sua bibliografia apresenta inúmeras parcerias. Com Leandro Karnal, escreveu Felicidade ou Morte para a coleção Papirus Debates. Nessa mesma série, lançou Ética e Vergonha na Cara!, com Mario Sergio Cortella, e O Que Move as Paixões, com Luiz Felipe Pondé.

Outro sucesso nas livrarias é A Monja e o Professor, livro extraído de conversas com a Monja Coen, fundadora da Comunidade Zen-Budista do Brasil. Os dois discutem tópicos como ética, felicidade e a necessidade de um propósito para a vida. No propósito que escolheu, fazer filosofia pop, Clóvis de Barros Filho vai indo bem.

Publicidade
TAGS:
Filosofia
filósofos
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).