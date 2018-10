Como os imigrantes são retratados nas séries de TV dos EUA

Quantas séries americanas você acompanha? Quais delas possuem personagens interpretando imigrantes ou descendentes deles? São recorrentes?Eles têm sotaque? Representam a realidade do país?

Um levantamento divulgado nesta semana procura entender essas e outras questões sobre como são tratados os estrangeiros que moram nos EUA. A pesquisa foi feita em uma parceria do Norman Lean Center, um centro de pesquisa de mídia e sociedade da Universidade da Carolina do Sul, com a ONG Define American.

Para realizar o estudo, foram analisados 143 episódios de 47 séries diferentes, lançados entre 2017 e 2018. Dentre as produções escolhidas estão Os Simpsons, The Good Place, The Big Bang Theory, Orange is The New Black, Grey`s Anatomy, Jane the Virgin, entre outras.

Os resultados mostram que 11% dos personagens das séries americanas são imigrantes. O valor é próximo da realidade: 14% da população dos EUA é formada por estrangeiros atualmente.

No entanto, a representação ainda não é a ideal, com personagens com poucas linhas de diálogo, menos educação e associados à criminalidade, segundo as conclusões do estudo.

Confira abaixo os principais dados descobertos. As informações colhidas pelo estudo foram comparadas com a realidade demográfica dos imigrantes que vivem nos EUA.

Representatividade

–

Personagens estrangeiros por gênero

–

Representação por raça

–

Situação de imigração nas séries x na realidade dos EUA

–

Personagens com sotaques

–

Imigração e criminalidade

–

Nível de educação

–

Racismo nos EUA

Entender a representação dos imigrantes na produção cultural americana pode ajudar na compreensão que a população do país tem sobre eles. Em 2017, um grupo de especialistas da ONU (Organização das Nações Unidas) afirmou que há uma tendência de aumento no racismo e na xenofobia no país de Donald Trump. Na época, manifestações xenofóbicas como as de Charlottesville, na Carolina do Sul, ganharam as manchetes do mundo.

Em janeiro de 2018, a ONU criticou também a postura do presidente – a agência de direitos humanos do órgão classificou seu discurso sobre imigrantes do Haiti e de El Salvador como preconceituoso.