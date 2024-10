Confira 11 novidades que chegam à Netflix em novembro

Novembro já chega em clima de festas, e na Netflix não seria diferente. No próximo mês a plataforma entra em modo vermelho e branco, com alguns filmes especiais de Natal.

Mas, como nem só de filmes fofos de milagres natalinos vive um streaming, vem aí novas temporadas de séries hits e a chegada de filmes que há anos esperamos para assistir copiosamente no conforto de casa. Confira algumas dicas.

Séries

Senna

O ator Gabriel Leone dá vida ao lendário piloto brasileiro de Fórmula 1: Ayrton Senna. A minissérie chega na plataforma no dia 29 de novembro e, ao longo de seis episódios, contará a história e ascensão de Senna no esporte.

Considerado um dos maiores ídolos do esporte, o piloto ganhou três títulos mundiais e faleceu fazendo o que amava, em um circuito de corrida na Itália. A produção promete ir além, ao abordar quem era Ayrton Senna por trás do capacete.

Para o podcast “Na Palma da Mari”, da CNN, Leone diz que apesar de uma honra imensa, foi o processo mais desafiador de sua carreira. O ator, recentemente deu vida a outro piloto de corrida, o espanhol Alfonso de Portago, no filme Ferrari (2023).

Arcane: 2° temporada

A segunda temporada da série, lançada em 2021, chega – finalmente – na plataforma. Ainda conquistando muitos corações, Arcane é o produto derivado do jogo online League of Legends, o famoso LoL. Será separada em três partes, que estreiam dia 09/11, 16/11 e 23/11.

Nem tudo são rosas, e mesmo com muita empolgação pelo lançamento, cabe lembrar que a temporada será a final – mas não a última produção baseada no universo do game.

A série conta a história das irmãs órfãs Vi (Hailee Steinfeld) e Jinx (Ella Purnell), que se encontram em lados opostos de uma batalha entre duas regiões: a cidade de elite Piltover e o distrito clandestino de Zaun. Na primeira temporada, elas se envolvem num problemaço em Zaun após um roubo realizado em Piltover. A segunda, promete uma grande dicotomia entre honra e desonra, lealdade e traição.

Outer Banks: 4° temporada – Parte 2

Em outubro, tivemos a estreia da quarta temporada de Outer Banks, mas incompleta, com apenas os cinco primeiros episódios da trama. Já deu para ver que nada mudou: os Pogues continuam com o desejo de caçar tesouros – mesmo depois de terem prometido levar uma vida normal.

A aventura da vez promete ser tão perigosa e envolvente quanto as outras. Mas, de uma coisa dá para ter certeza, independentemente do resultado da saga, uma próxima temporada só daria para ser filmada no Brasil, depois dos atores da série terem se abrasileirado e se unido ao grupo Olodum. A segunda parte chega no streaming dia 7.

Cobra Kai: 6° temporada – Parte 2

Velha de casa, Cobra Kai também faz seu retorno com a segunda parte. Os episódios irão tratar do torneio mundial de karatê e os conflitos entre Danny (Ralph Macchio) e Jhonny (William Zabka) na hora de lecionar a equipe nos treinos para a competição.

Os episódios foram gravados em Barcelona e chegam dia 15 na Netflix.

Nossos Oceanos

Os cinco oceanos da Terra serão explorados nesta série de documentário que promete imagens impressionantes da vida marinha. Narrado por Barack Obama, chega à Netflix dia 20 de novembro.

A premissa é explorar o “sangue vital do planeta”, como o próprio streaming se referiu aos oceanos, fazendo um apelo de preservação através de histórias encantadoras da natureza do fundo do mar.

Filmes

Pedro Páramo

Para os fãs de filmes de ação, chega Pedro Páramo, uma adaptação do livro de Juan Rulfo. O enredo é um romance que mistura realismo mágico e elementos da cultura mexicana. A história segue Juan Preciado, que viaja para a cidade de Comala em busca de seu pai, Pedro Páramo, a quem nunca conheceu.

A narrativa, pintada por decepções amorosas revoltantes e muita violência – clássico tiro porrada e bomba que os espectadores esperam – estreia dia 6 na plataforma.

Piano de Família

Mais uma adaptação que promete emocionar. Piano de família é baseado na peça vencedora do Pulitzer de August Wilson e gira em torno de um piano herdado que provoca um intenso conflito familiar.

De um lado, o irmão (John David Washington) deseja vendê-lo; do outro, a irmã (Danielle Deadwyler) se recusa a abrir mão da relíquia. À medida que a disputa avança, verdades obscuras surgem, revelando diferentes perspectivas sobre o passado e quem realmente detém o poder de definir o legado familiar. Samuel L. Jackson, querido por seu legado em Os Vingadores, também aparece no filme. Chega no streaming dia 22/11.

JOY

Esse filme é do tipo que abre o tudum com a frase “baseado em fatos reais”. A narrativa é do trio de profissionais que desenvolveram a fertilização in vitro, nos anos 1960 e 1970.

Dia 22 de novembro, você poderá conhecer a história de Louise Joy Brown, o primeiro bebê de proveta. Para além disso, a produção mostra como muitas vezes as descobertas científicas enfrentam a reprovação social – nesse caso, os três cientistas, interpretados por Thomasin McKenzie, James Norton e Bill Nighy, tiveram que lidar com a sociedade conservadora do Reino Unido.

Homem-Aranha

O original oficial, tá? Aqui foi a primeira vez que os cinemas, lá em 2002, tiveram a chance de assistir a transformação de Peter Parker e os duelos conta o Duende Verde. Além disso, tem Tobey Maguire e Kirsten Dunst protagonizando um dos beijos mais históricos do cinema. O filme entra na Netflix no primeiro dia do mês, o que significa que dá para assistir essa obra de arte 30 vezes!

Superbad – É Hoje

Outro filme que entra com a intenção de que você decore todas as falas dele (mais uma vez) é Superbad. A comédia é estrelada, principalmente, pelo trio Michael Cera, Jonah Hill e Christopher Mintz-Plasse, mas tem nomes como Bill Hader, Seth Rogen e Emma Stone presentes. Seguindo a mesma linha de Homem-aranha, a produção chega dia 1/11 na Netflix.

A história gira em torno dos três amigos que sonham em fazer parte do grupo de populares do colégio. Para isso, bolam um plano: beber bastante na festa de formatura e conquistar meninas. A missão se complica por conta da ansiedade de separação do grupo e de dois policiais entediados que acabam interferindo em seus planos.

Um Amor Feito de Neve

Iniciando os trabalhos, o mês conta com algumas estreias natalinas. O esquenta começa com Um Amor Feito de Neve, dia 13/11. Talvez, esquenta não seja a melhor palavra, já que esse filme vai ser um milagre de natal de um boneco de neve, que se transforma em humano e se apaixona pela protagonista, Lacey Chabert.

Ninguém nunca pediu lógica ou realidade dos filmes de Natal, então não vamos questionar agora. Junto a este, outras três estreias estão previstas para o mês, são elas: Sintonia de Natal, Nosso Segredinho e No Ritmo do Natal.