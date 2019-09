Conheça a HQ dos Vingadores que Crivella quis banir da Bienal do Rio

Na última quarta (4), o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), fez um pedido pelo Twitter para que a Bienal do Livro recolhesse uma HQ dos Vingadores que estava sendo vendida no evento. O motivo? Ela possui uma cena de beijo entre um casal gay de super-heróis.

Crivella afirma que o quadrinho é impróprio para crianças por causa de seu conteúdo sexual. A Bienal já se manifestou contrária ao pedido da prefeitura, e disse que não irá recolher a obra. Mas a reclamação do prefeito teve um resultado bastante imediato… Ainda que não tenha sido o que ele esperava. No dia seguinte à declaração, o título que Crivella criticou esgotou na Bienal.

A informação mais recente nesta história toda é que a prefeitura do Rio iniciou nesta sexta (6) uma vistoria na Bienal em busca de obras consideradas “impróprias” – o foco são histórias que possam ser consideradas eróticas, ou as que possuam conteúdo homossexual.

Mas afinal, que HQ é essa? Não é nenhuma narrativa indie e diferentona, ao estilo Azul é a Cor mais Quente. Pelo contrário, é um livro da Marvel, dos Vingadores, com o nome de A Cruzada das Crianças (o que até parece piada no cenário atual).

A história faz parte de uma coletânea da editora Salvat e é estrelada pelos Novos Vingadores. Dentre os membros desse supergrupo, estão os jovens Wiccano e Hulkling, que formam um dos casais gay mais conhecidos dos quadrinhos.

Pois bem: muito antes de estar no centro de um auê da política brasileira, o casal já era querido entre os fãs de quadrinhos – e, por isso, em 2017, o editor da Mundo Estranho, Marcel Nadale, gravou um vídeo especial sobre Wiccano, Hulking e seus criadores, o escritor Allan Heinberg e o desenhista Jim Cheung.

Para entender melhor quem são os personagens dentro do contexto dos Vingadores e do universo Marvel, você pode conferir o vídeo abaixo na íntegra: