Conheça Bahati, a filhote que serviu de modelo para o novo Rei Leão

O Simba dos cinemas, infelizmente, existe só nas telas. Por mais realista que pareça, ele é uma versão mais recente do filme de 1994 — e continua sendo uma animação. Mas, na vida real, ele possui uma sósia que pode ser facilmente confundida com o protagonista do live action, exceto pelo fato de ser uma fêmea.

O Zoológico de Dallas, nos Estados Unidos, apresentou Bahati, a leoa que com apenas um mês de idade serviu de inspiração para o novo Simba. O vídeo publicado na página do Facebook do zoológico mostra a filhote em uma tentativa mal sucedida (mas adorável) de rugido:

Os animadores da Disney se basearam em comportamentos de animais reais para torná-los verídicos na medida do possível (considerando que o longa ainda inclui um leão, javali e suricato cantando Hakuna Matata).

Dois anos atrás, quando o filme ainda estava em seus estágios iniciais, a Disney recebeu vídeos da pequena Bahati, que tinha poucos meses de vida na época. O zoológico filmou ações típicas de um filhote de leão nos mínimos detalhes: o andar desengonçado, a primeira vez comendo carne e até lambendo o focinho sujo de leite.

Bahati é o primeiro filhote a nascer no zoológico em mais de 40 anos. Ela é resultado de meses de planejamento por parte dos veterinários do local. A leoa nasceu de cesária, pois o quadril e canal pélvico da mãe eram muito estreitos para arriscar um parto normal. Depois de muito esforço, Bahati se tornou um dos leões mais famosos da internet.

Ela completou dois anos de idade em março e recebeu até uma festa de aniversário. Ainda vive no zoológico com sua mãe, pai e tias. A contribuição para o filme já foi feita, mas ela continua sendo um dos leões mais fotografados do zoo.