Conheça os finalistas do prêmio de foto mais engraçada do reino animal

Nada melhor do que procrastinar suas obrigações vendo imagens engraçadas de cachorros, gatos, lontras, ursos e o que mais aparecer, certo? O Comedy Wildlife Photography Awards premia justamente as melhores fotos do gênero – e anunciou na última semana os finalistas para a edição de 2018.

A premiação foi criada há quatro anos por dois fotógrafos, Tom Sullam e Paul Joynson-Hicks, e usa o humor para chamar a atenção para a conservação dos bichos. O Comedy Wildlife trabalha em parceia com a Born Free Foundation, uma organização britânica de preservação e direito dos animais.

Os 41 finalistas foram escolhidos entre milhares de fotografias. A decisão ficará por conta de um júri de especialistas, composto, além dos fundadores, por apoiadores, fotógrafos e jornalistas experts em vida selvagem.

Veja algumas das fotos selecionadas:

1. Finalista das fotos mais engraçadas do Reino Animal zoom_out_map 1 /20 (Shane Keena/Divulgação)

2. Finalista das fotos mais engraçadas do Reino Animal zoom_out_map 2 /20 (Sergey Savvi/Divulgação)

3. Finalista das fotos mais engraçadas do Reino Animal zoom_out_map 3 /20 (Sergey Savvi/Divulgação)

4. Finalista das fotos mais engraçadas do Reino Animal zoom_out_map 4 /20 (Michael Lane/Divulgação)

5. Finalista das fotos mais engraçadas do Reino Animal zoom_out_map 5 /20 (Michael Watts/Divulgação)

6. Finalista das fotos mais engraçadas do Reino Animal zoom_out_map 6 /20 (Sarah E Devlin/Divulgação)

7. Finalista das fotos mais engraçadas do Reino Animal zoom_out_map 7 /20 (Muntazeri Abdi/Divulgação)

8. Finalista das fotos mais engraçadas do Reino Animal zoom_out_map 8 /20 (Danielle D'Ermo/Divulgação)

9. Finalista das fotos mais engraçadas do Reino Animal zoom_out_map 9 /20 (Anup Deodhar/Divulgação)

10. Finalista das fotos mais engraçadas do Reino Animal zoom_out_map 10 /20 (Geert Weggen/Divulgação)

11. Finalista das fotos mais engraçadas do Reino Animal zoom_out_map 11 /20 (Jakob Strecker/Divulgação)

12. Finalista das fotos mais engraçadas do Reino Animal zoom_out_map 12 /20 (Mary McGowan/Divulgação)

13. Finalista das fotos mais engraçadas do Reino Animal zoom_out_map 13 /20 (Robert Adamson/Divulgação)

14. Finalista das fotos mais engraçadas do Reino Animal zoom_out_map 14 /20 (Barney Koszalka/Divulgação)

15. Finalista das fotos mais engraçadas do Reino Animal zoom_out_map 15 /20 (Roie Galitz/Divulgação)

16. Finalista das fotos mais engraçadas do Reino Animal zoom_out_map 16 /20 (Jonathan Irish/Divulgação)

17. Finalista das fotos mais engraçadas do Reino Animal zoom_out_map 17 /20 (Sergey Savvi/Divulgação)

18. Finalista das fotos mais engraçadas do Reino Animal zoom_out_map 18 /20 (Danielle D'Ermo/Divulgação)

19. Finalista das fotos mais engraçadas do Reino Animal zoom_out_map 19 /20 (Geert Weggen/Divulgação)

20. Finalista das fotos mais engraçadas do Reino Animal zoom_out_map 20/20 (Bartek Olszewski/Divulgação)

Algumas categorias do Comedy Wildlife, como “In the Air” (para fotos do céu) e “Under the Sea” (para animais marinhos), são patrocinadas por empresas que apoiam a causa. Na edição deste ano, a organização criou uma nova categoria em parceria com o software Affinity Photo, que vai premiar a imagem mais votada pelo público.

Quem participar da votação para o Affinity Photo People’s Choice Award tem a chance de concorrer a um iPad. Já o fotógrafo que ganhar o prêmio de foto do ano vai poder desfrutar de um safári (mas é claro) com todas as despesas pagas.

O anúncio dos vencedores será feito no dia 15 de novembro. Em outubro, os organizadores vão lançar o segundo volume do livro do Comedy Wildlife, que reúne em versão impressa as fotos mais inusitadas (algumas delas, inéditas para o público) que já foram enviadas para o prêmio.