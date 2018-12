Curtiu Bohemian Rhapsody? Aqui vão 4 outros filmes para você conhecer

Freddie Mercury deixou bem claro: seu desejo era que o show sempre continuasse. E continuou – só que dessa vez na telona. O filme Bohemian Rhapsody mostrou a vida do cantor, interpretado por Rami Malek – e tanto a obra quanto o ator garantiram suas respectivas nomeações ao Globo de Ouro.

O filme emocionou milhões de pessoas – e se tornou um fenômeno, especialmente fora do principal mercado do cinema do mundo, os Estados Unidos. Já faturou mais de US$ 550 milhões desde a estreia, e 70% disso veio de fora do país americano.

Não foi a primeira vez, no entanto, que grandes músicos ganharam longa-metragens tocantes. Separamos outras cinebiograficas musicais e comparamos o sucesso dos artistas com o dos longas que os representam. Se você se apaixonou por Bohemian Rhapsody, pode ser uma boa ideia conferir alguns de seus “colegas” cinematográficos.

Bohemian Rhapsody





Ano: 2018

Homenageado: Freddie Mercury (e o Queen como um todo)

Bilheteria: US$ 551,022,319 até agora

Indicações ao Grammy: 9

Prêmios no Grammy: 4

Indicações ao Globo de Ouro: 2

Prêmios no Globo de Ouro: Ainda não saíram

Indicações ao Oscar: Ainda não saíram

Prêmios no Oscar: Ainda não saíram

Quanto tempo levaram para fazer o filme desde que o artista morreu? 27 anos.

E quantos álbuns a banda vendeu? 330 milhões.

I’m not there



Ano: 2007

Homenageado: Bob Dylan

Bilheteria: US$ 11.400.000 (2% de Bo-Rhap até agora)

Indicações ao Grammy: 39

Prêmios no Grammy: 14

Indicações ao Globo de Ouro: 1

Prêmios no Globo de Ouro: 1

Indicações ao Oscar: 1

Prêmios no Oscar: 0

Quanto tempo levaram para fazer o filme desde que o artista morreu? Bob Dylan segue vivo (ainda bem!)

E quantos álbuns o artista vendeu? 40 milhões.

Ray



Ano: 2004

Homenageado: Ray Charles

Bilheteria: US$ 124.700.000 (23% de Bo-Rhap até agora)

Indicações ao Grammy: 54

Prêmios no Grammy: 17

Indicações ao Globo de Ouro: 2

Prêmios no Globo de Ouro: 1

Indicações ao Oscar: 6

Prêmios no Oscar: 2

Quanto tempo levaram para fazer o filme desde que o artista morreu? 4 meses

E quantos álbuns o artista vendeu? 30 milhões.

Walk the Line



Ano: 2005

Homenageado: Johnny Cash

Bilheteria: US$ 186.400.000 (34% de Bo-Rhap até agora)

Indicações ao Grammy: 33

Prêmios no Grammy: 18

Indicações ao Globo de Ouro: 3

Prêmios no Globo de Ouro: 3

Indicações ao Oscar: 6

Prêmios no Oscar: 1

Quanto tempo levaram para fazer o filme desde que o artista morreu? 2 anos

E quantos álbuns o artista vendeu? 90 milhões.

Nowhere boy



Ano: 2009

Homenageado: John Lennon

Bilheteria: US$ 6.500.000 (1,18% de Bo-Rhap até agora)

Indicações ao Grammy: 39

Prêmios no Grammy: 11

Indicações ao Globo de Ouro: 0

Prêmios no Globo de Ouro: 0

Indicações ao Oscar: 0

Prêmios no Oscar: 0

Quanto tempo levaram para fazer o filme desde que o artista morreu? 29 anos

E quantos álbuns o artista vendeu? 500 milhões, aproximadamente (contando, é claro, com a musicografia dos Beatles).