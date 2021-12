Da filosofia aos animes: as influências de “Matrix”

Direto do Japão

O universo e as cenas de ação de Matrix têm fortes influências de mangás e animes japoneses. A maior fonte é o sci-fi Ghost in the Shell (1995): do plug atrás da cabeça a memórias falsas, está (quase) tudo lá. O produtor Joel Silver já declarou que as irmãs Wachowski “queriam reproduzir exatamente aquilo, só que na vida real”.

Leitura obrigatória

O elenco principal recebeu uma lista de leitura antes mesmo do roteiro, para que compreendessem o conceito. Ela incluía obras como Fora de Controle: A Nova Biologia das Máquinas, de Kevin Kelly, e Simulacros e Simulações, do filósofo Jean Baudrillard – que aparece como easter egg no primeiro filme.

Metaverso retrô

Continua após a publicidade

O livro Neuromancer (1984), de William Gibson, é um sci-fi cyberpunk sobre biotecnologia e realidade virtual. Na história, “matrix” é um mundo à parte, onde hackers ficam conectados à rede, e Zion, uma cidade que orbita a Terra. É o mesmo nome da colônia de humanos em Matrix – só que a da trilogia é subterrânea.

O cara dos quadrinhos

Fãs da HQ Hard Boiled, de Frank Miller e Geof Darrow, as irmãs Wachowski chamaram Darrow para ilustrar as artes conceituais do mundo dominado pelas máquinas. Junto ao artista Steve Skroce, ele desenhou mais de 600 storyboards – o que ajudou as cineastas a vender a ideia aos executivos da Warner.

Siga o Coelho Branco

Não faltam homenagens a Alice no País das Maravilhas em Matrix. Trinity tem uma tatuagem de coelho. Neo é “engolido” por um espelho e descobre uma nova realidade (uma possível referência a Alice Através do Espelho). E há um exemplar da obra de Lewis Carroll no trailer do novo filme: