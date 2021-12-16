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Cultura

Da filosofia aos animes: as influências de “Matrix”

"Matrix Resurrections" chega aos cinemas em 22 de dezembro. Veja o que, lá atrás, inspirou as irmãs Wachowski a criar a história de Neo, Trinity e Morpheus.

Por Rafael Battaglia 16 dez 2021, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h39
Imagem de divulgação do filme "Matrix 4: Ressurreição"
 (Warner Bros./Divulgação)
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Da filosofia aos animes: as influências de “Matrix” Priorizar nos meus resultados Google

Direto do Japão

Cena do filme
(Divulgação/Reprodução)

O universo e as cenas de ação de Matrix têm fortes influências de mangás e animes japoneses. A maior fonte é o sci-fi Ghost in the Shell (1995): do plug atrás da cabeça a memórias falsas, está (quase) tudo lá. O produtor Joel Silver já declarou que as irmãs Wachowski “queriam reproduzir exatamente aquilo, só que na vida real”.

Leitura obrigatória

Cena do filme
(Divulgação/Reprodução)
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O elenco principal recebeu uma lista de leitura antes mesmo do roteiro, para que compreendessem o conceito. Ela incluía obras como Fora de Controle: A Nova Biologia das Máquinas, de Kevin Kelly, e Simulacros e Simulações, do filósofo Jean Baudrillard – que aparece como easter egg no primeiro filme.

Siga

Metaverso retrô

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Capa do livro
(Editora Aleph/Superinteressante)

O livro Neuromancer (1984), de William Gibson, é um sci-fi cyberpunk sobre biotecnologia e realidade virtual. Na história, “matrix” é um mundo à parte, onde hackers ficam conectados à rede, e Zion, uma cidade que orbita a Terra. É o mesmo nome da colônia de humanos em Matrix – só que a da trilogia é subterrânea.

O cara dos quadrinhos

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Artes conceituais de Matrix
(Geof Darrow/Reprodução)

Fãs da HQ Hard Boiled, de Frank Miller e Geof Darrow, as irmãs Wachowski chamaram Darrow para ilustrar as artes conceituais do mundo dominado pelas máquinas. Junto ao artista Steve Skroce, ele desenhou mais de 600 storyboards – o que ajudou as cineastas a vender a ideia aos executivos da Warner.

Siga o Coelho Branco

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Capa do livro
(Arte/Superinteressante)

Não faltam homenagens a Alice no País das Maravilhas em Matrix. Trinity tem uma tatuagem de coelho. Neo é “engolido” por um espelho e descobre uma nova realidade (uma possível referência a Alice Através do Espelho). E há um exemplar da obra de Lewis Carroll no trailer do novo filme:

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TAGS:
anime
Cinema
Cultura
Filosofia
Hollywood
Matrix
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