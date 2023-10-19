Da flauta neandertal ao sintetizador: a história dos instrumentos musicais
Faz 60 mil anos que a humanidade cria engenhocas para produzir sons. Nesta linha do tempo da organologia, conheça traquitanas exóticas como o violino de pregos, o theremin e o serpentão.
por Bruno Vaiano e Juliana Krauss
com ilustrações de Raul Aguiar
Não se sabe quando ou por que o ser humano cantou pela primeira vez. Mas há evidências de que os neandertais, antes de nós, já tinham flautas. Desde então, nossa espécie se dedicou a criar uma miríade de objetos para manipular ondas sonoras. Nesta linha do tempo, saiba de onde vieram os instrumentos musicais que você conhece – e descubra alguns que você nem imaginava que existiam (para ampliar as imagens do infográfico, basta clicar).