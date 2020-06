Dark: um guia dos personagens para você não se perder na 3ª temporada

No próximo sábado (27), será lançada a terceira e última temporada de Dark, produção alemã da Netflix. A série gira em torno de quatro famílias principais: os Kahnwald, os Nielsen, os Tiedemann e os Doppler. Se não bastassem os vários personagens, a história acontece em cinco épocas diferentes.

Se você quer relembrar quem é quem em cada uma das épocas – e qual a importância deles para a série – veio ao lugar certo. Mas atenção: caso ainda não tenha terminado as duas primeiras temporadas de Dark, é melhor dar meia-volta, pois o texto está repleto de SPOILERS.

Jonas Kahnwald

Jonas é o personagem principal da série. No sumiço de Mikkel Nielsen, ele está envolvido tanto em sua figura do presente, que deve ficar responsável pelo garoto, quanto em sua figura adulta do futuro, que leva Mikkel para 1953.

Na maior parte da série, Jonas pensa em formas de fazer com que o mundo volte à normalidade, mesmo que isso custe sua vida. Mas, no fim, sempre acaba agindo em prol de sua própria existência. Também é ele quem ativa a passagem da caverna – seu plano, contudo, é destruí-la. Além das duas figuras citadas, o líder dos Sic Mundus, Adam, também alega ser Jonas.

Hannah Kahnwald

Hannah é mãe de Jonas. Em 2019, ela vive um caso secreto com o investigador Ulrich Nielsen, pelo qual é apaixonada desde sua infância, em 1986.

A personagem está longe de ser uma das favoritas pelos fãs, já que, desde pequena, demonstra ser falsa quando inventa que Ulrich estuprou sua namorada, Catharina. Esse comportamento continua até a vida adulta, quando chantageia Aleksander Tiedemann. Em certo ponto, Ulrich viaja no tempo pela caverna e acaba preso em 1953. Hannah vai para o passado e descobre seu paradeiro, mas não o salva.

Inês Kahnwald

Inês é a mãe adotiva de Michael Kahnwald, pai de Jonas. Ela trabalhava como enfermeira no hospital de Winden em 1986, quando um garoto do futuro aparece misteriosamente. Para evitar que o menino seja encaminhado ao orfanato, Inês acaba adotando-o. No futuro, seu filho comete suicídio, e é ela quem guarda a carta deixada por ele antes de morrer. No fundo, Inês sempre soube a verdade sobre Michael, mas nunca o expôs.

Michael Kahnwald / Mikkel Nielsen

A primeira temporada gira em torno dele. No começo, temos duas pessoas diferentes: Michael, que comete suicídio no primeiro episódio e é pai de Jonas; e Mikkel, irmão mais novo dos amigos de Jonas e filho de Ulrich e Catharina. Em 2019 Mikkel acaba sendo levado para 1986 após um descuido de Jonas perto da caverna. Apesar de ter seu paradeiro descoberto por vários personagens, ninguém consegue levá-lo para casa. Ele é criado por Inês como Michael, conhece Hannah na escola e se casa com ela.

Katharina Nielsen

Katharina é a diretora da escola de Winden, casada com Ulrich e mãe de Magnus, Martha e Mikkel. Ela não recebe tanto destaque até a segunda temporada, quando finalmente descobre a verdade sobre o sumiço de seu filho e marido, graças à Charlotte Doppler, chefe da polícia de Winden.

Na maior parte do tempo, está investigando o sumiço de Mikkel, mas apesar de suspeitar da caverna, não encontra a passagem e não viaja no tempo – mas o final da segunda temporada mostra que isso pode mudar.

Ulrich Nielsen

Ulrich é investigador em Winden. O sumiço de seu irmão mais novo, Mads, e o fracasso da polícia da época nas buscas é o que o motiva a seguir a profissão. O que Ulrich não esperava é que seu filho, Mikkel, também iria sumir sem deixar rastros 33 anos depois.

Ao seguir os passos de Helge Doppler (que foge do asilo), Ulrich encontra a fenda temporal na caverna, mas vai parar em 1953. Ele suspeita que Helge é o culpado pelo sumiço das crianças e acaba o agredindo, na versão criança, na tentativa de matá-lo.

Ulrich é descoberto por Egon Tiedemann e fica preso no passado para sempre. Em 1986, já idoso, consegue fugir da ala psiquiátrica em que está internado e encontra Mikkel na casa de Inês, mas é pego novamente antes que consiga fugir com o filho.

Helge Doppler

Helge trabalha para Noah. Em 1953, ainda criança, é agredido por Ulrich, mas não morre. Seu corpo é levado para o bunker e, devido a um contato inusitado com Jonas, acaba no quarto azul, usado em testes bem desconfortáveis de viagem no tempo.

Helge conhece Noah e passa a seguir seus ensinamentos. Em 1986, ele está diretamente envolvido no sequestro e morte de Mads Nielsen. Em 2019, ele vive em uma clínica psiquiátrica devido a sequelas de um acidente de carro em 1986. O grande plot twist é que Helge de 2019 foi quem bateu o carro em Helge de 1986 a fim de impedir que ele continuasse seguindo Noah.

Noah

Se Helge trabalha para Noah, Noah trabalha para Adam. Ele faz parte dos Sic Mundus (os viajantes) e também está envolvido com a morte das crianças. O Noah jovem, de 1921, é influenciado a seguir os Sic Mundus pelo próprio Noah mais velho. Ele trabalha na construção da fenda temporal na caverna, mas não em sua abertura. Em sua figura mais velha, Noah usa o tempo todo roupas de padre e um chapéu preto. Na segunda temporada, descobrimos que ele é pai de Charlotte, mas que a menina foi tirada dele ainda criança.

Charlotte Doppler

Charlotte é a delegada de Winden. Ela foi criada por seu avô, H. G. Tannhaus, é casada com Peter e mãe de Franziska e Elisabeth. Em sua versão jovem, Charlotte já percebia que havia algo de errado com a cidade devido às várias mortes repentinas de pássaros. Quando adulta, com certa ajuda de Peter, Hannah e Jonas do futuro, descobre o paradeiro dos desaparecidos.

Na segunda temporada, Charlotte descobre que é filha de Noah, mas ainda não sabe quem é sua mãe. Mas o público sabe: Charlotte é filha de sua própria filha, Elisabeth. Pois é.

Elisabeth Doppler

Elisabeth é uma criança com deficiência auditiva. Em 2019, Noah a encontra e entrega um objeto dizendo ser de sua mãe. Tempos depois, ela acha nas coisas do bisavô, H. G. Tannhaus, a foto dos Sic Mundus e reconhece Noah, mostrando-o aos seus pais, Peter e Charlotte.

A menina é uma das sobreviventes do apocalipse de 2020 e, em 2053, aparece tentando manter todos afastados da “partícula de Deus”. Ainda não sabemos sobre sua história com Noah e suas viagens no tempo, mas isso deve ser esclarecido na terceira temporada.

Silja

Já que citamos Elisabeth, vale a pena falar sobre Silja. Ela é uma jovem de 2053 que trabalha junto com Elisabeth para não deixar ninguém se aproximar da partícula de Deus. O problema é que, até então, nem ela mesmo sabia o que era aquilo.

Não sabemos se Silja pertence a alguma das quatro famílias e se chega a viajar no tempo (já que em sua última cena, ela aparece em frente à partícula de Deus). Silja deve ser melhor explorada na terceira temporada.

H.G. Tannhaus

Este é o avô de Charlotte. Apesar de não viajar no tempo, ele é peça-chave para que tudo funcione como deve ser. Ele escreveu o livro “Uma viagem no tempo”, construiu a máquina do tempo e, consequentemente, quem ensina Claudia Tiedemann a usá-la. Talvez H.G. Tannhaus saiba a história de Charlotte, e seja melhor explorado na última temporada.

Claudia Tiedemann

Claudia, em 1986, é quem comanda a usina de Winden. Ela sabe que na caverna há material radioativo guardado, mas esconde o fato. Claudia também se torna uma viajante, mas ela está do lado oposto de Adam e dos Sic Mundus (só não sabemos, contudo, se isso é bom ou ruim).

Em alguns momentos, ela é chamada de Diabo Branco. Claudia é como uma anciã das viagens no tempo, responsável por passar o conhecimento aos outros, principalmente a Jonas.

Egon Tiedemann

Egon é pai de Claudia. Em 1953, ele é comissário em Winden e prende Ulrich, que estava viajando para o passado. Em 1986, é responsável pelo caso de Mads Nilsen, mas não encontra pistas sobre o desaparecimento do garoto.

Quando Egon começa a ligar os pontos sobre viagem no tempo – após relembrar da prisão de Ulrich e conversar com ele na clínica psiquiátrica –, Claudia provoca um acidente em casa e ele morre.

Regina Tiedemann

Regina é filha de Claudia. Ela não tem tanta relevância dentro da série, mas participa de episódios pontuais: foi a última pessoa a ver Mads Nielsen antes de seu desaparecimento, em 1986. Na mesma época, era vítima de bullying por Katharina e Ulrich.

Em 2019, Claudia é dona do hotel da cidade e está enfrentando um câncer. Ela é uma das primeiras pessoas a ver Jonas do futuro, mas não sabe quem ele é, e guarda a informação do homem estranho por um ano. Não sabemos quem é o pai de Regina.

Aleksander Tiedemann

Aleksander é quem comanda a usina em 2019. Sua primeira aparição na cidade ocorre em 1986, numa cena em que Regina está sofrendo bullying. Ele a defende e os dois engatam um namoro.

Depois, Claudia o contrata para trabalhar na usina – ele fica responsável por soldar a passagem que leva aos galões radioativos. Note que Aleksander usa o sobrenome da esposa; seu verdadeiro nome, que apenas Hannah sabe (ela o viu escondendo os documentos em 1986) é Boris Niewald.

Não sabemos seu segredo, mas fica subentendido que Aleksander tem envolvimento em um assassinato. Vale lembrar que Aleksander (ou Boris) chegou a Winden baleado, portando uma arma. Além disso, na segunda temporada, o novo policial responsável pelo caso das crianças desaparecidas, Clausen Kohler, suspeita que Boris roubou a identidade de seu irmão, o verdadeiro Aleksander, após um crime na cidade de Marburg.

Jana Nielsen

Jana é mãe de Ulrich e Mads. Assim como Katharina, ela parece sofrer a maior parte do tempo devido ao sumiço de seu filho caçula. Quando seu Mads desapareceu, em 1986, Jana havia visto Noah brigando com Helge próximo de sua casa. Em 2019, Jana conta a Ulrich que viu novamente Helge com a mesma aparência nas proximidades de seu lar.

Tronte Nielsen

Tronte é o pai de Ulrich e Mads. Quando o filho caçula desapareceu, Tronte não estava em casa pois mantinha um caso com Claudia. Em 2019, descobre finalmente o paradeiro de seu filho após um chamado de Peter e um consequente aparecimento de Claudia em sua figura do futuro. Tronte é filho de Agnes Nielsen, mas não sabemos quem é seu pai.

Peter Doppler

Peter é um terapeuta casado com Charlotte, pai de Franziska e Elisabeth e filho de Helge. Mas o casal apenas vive na mesma casa, já que o relacionamento acabou após Charlotte descobrir que Peter tinha relacionamentos com uma garota de programa transexual.

Um dia, Peter reluta em encontrar a prostituta e acaba no bunker da família. De repente, uma fenda se abre e o corpo de Mads cai bem na sua frente. Ele avisa Tronte, que corre ao local. Pouco depois, Claudia do futuro (a versão anciã) aparece e explica toda a história para eles. Não sabemos quem é a mãe de Peter.

Marta Nielsen

Marta é irmã de Magnus e Mikkel e filha de Ulrich e Katharina. Ela e Jonas tem um relacionamento no verão, mas quando Michael (pai de Jonas) comete suicídio, o garoto acaba internado em uma clínica de reabilitação. No final da segunda temporada, Marta leva um tiro de Adam, mas logo sua versão de outra dimensão aparece e leva Jonas. Para onde? Não sabemos.

Magnus Nielsen

Magnus é irmão de Martha e Mikkel e filho de Ulrich e Katharina. Seu papel é bem secundário. Ele tem um relacionamento com Franziska Doppler e também aparece no futuro – aparentemente trabalhando para Adam.

Franziska Doppler

Franziska é irmã de Elizabeth e filha de Peter e Charlotte. Assim como Magnus, sua relevância até agora é bem baixa. Ela aparece no futuro, assim como Magnus, também trabalhando para Adam.

Bartosz Tiedemann

Bartosz é filho de Aleksander e Regina. Ele é o melhor amigo de Jonas e também gosta de Martha. Os dois chegam a namorar, mas Martha acaba o traindo com Jonas.

Antes disso, Bartosz havia encontrado Noah, que contou diversas coisas que aconteceriam no futuro, inclusive sobre a traição. Bartosz acaba trabalhando para Noah, mas é descoberto pelos outros jovens. Não sabemos exatamente o que ele fazia além de viajar no tempo.

Bernd Doppler

Bernd é pai de Helge e dono da usina. É ele quem a constrói, em 1953. Em 1986, é um dos responsáveis por nomear Claudia como a nova diretora. Bernd sabe sobre o material radioativo e a partícula de Deus. Ele conta tudo a Claudia e pede que, enquanto estiver vivo, isso não seja divulgado para evitar queimar o nome de sua família.

Greta Doppler

Esposa de Bernd, Greta parece uma mulher extremamente rígida com seu filho, Helge, mas não há tanto aprofundamento da personagem. Sabemos que ela tem uma forte ligação com Noah, mas apenas pelo fato dele ser um religioso.

Noah acaba frequentando a casa dos Doppler para ajudar na recuperação de Helge, que ficou desaparecido por um longo período após o ataque de Ulrich e voltou sem falar. Caso você não lembre, Helge estava com Noah.

Doris Tiedemann

Doris é esposa de Egon e mãe de Claudia. Ainda em 1953, ela começa a ter um caso com Agnes Nielsen e acaba largando seu marido.

Agnes Nielsen

Agnes é mãe de Tronte Nielsen (avó de Ulrich). Ela chega em Winden com o filho para viver em um quarto alugado na casa dos Tiedemann. Agnes acaba tendo um caso com Doris e as duas passam a viver juntas. Mas a moça não chega na cidade por acaso: ela já havia vivido lá quando criança. Agnes é irmã de Noah e sabe dos Sic Mundus, mas trabalha ao lado de Claudia (do futuro, claro). No final da segunda temporada, Agnes surge ao lado de Adam, e mata Noah com um tiro.

3ª temporada: o que esperar?

Relembre quais personagens aparecem no final da segunda temporada – e que devem ser evidenciados daqui para a frente.

Peter Doppler, Elisabeth Doppler, Claudia Tiedemann e Regina Tiedemann estavam no bunker e parecem ter sobrevivido ao apocalipse, mas se mantiveram na mesma época.

Já na casa dos Nielsen, em que estavam Jonas do futuro, Bartosz, Franziska e Magnus, todos viajaram com auxílio da máquina do tempo (não sabemos para qual época). Na casa dos Kahnwald, o jovem Jonas foi levado por Marta de outro mundo. Na usina, após o surgimento da Partícula de Deus, Charlotte conseguiu ver Elisabeth, e parece ter viajado para o 2053 após encostar na filha.

Katharina estava na caverna e parece ter sido guiada pela luz que surgiu. Fica subentendido que ela viajou, mas também não sabemos para quando ou onde. Hannah, que aparece pela última vez em 1953, dá a entender que ficará no passado para começar uma nova vida (vale lembrar que ela tem uma máquina do tempo).

Por fim, saiba quais perguntas que a série deve nos responder na última temporada. Boa maratona.