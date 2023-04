De cancelado a chefão da DC: a saga de James Gunn

Dos filmes B à Marvel

O diretor começou na Troma Entertainment, uma produtora de filmes de baixo orçamento. No começo dos anos 2000, foi roteirista de Madrugada dos Mortos (2004), de Zack Snyder, e dos dois live-actions do Scooby-Doo. Depois de dirigir a comédia Super (2010), estrelada por Rainn Wilson (o Dwight de The Office), que tira onda com o gênero dos super-heróis, Gunn entrou no radar de Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, e de Joss Whedon, diretor dos dois primeiros Vingadores.

Sucesso inesperado

Ninguém botava fé que um filme dos Guardiões da Galáxia, um grupo do terceiro escalão dos quadrinhos, criado em 1969, faria sucesso. Gunn apostou na comédia e na nostalgia (a trilha sonora é recheada de clássicos dos anos 1970 e 1980) – e deu certo. O primeiro filme, de 2014, fez US$ 772 milhões de bilheteria (o orçamento foi de US$ 170 mi), e seus personagens se tornaram peças-chave do Universo Cinematográfico da Marvel (o MCU). O segundo, de 2017, arrecadou US$ 862 mi.

Cancelado

Em julho de 2018, antigos tuítes de Gunn, com piadas sobre Holocausto, 11 de Setembro, HIV e pedofilia vieram à tona. Ele se desculpou, mas não teve jeito: a Disney (dona da Marvel) o demitiu. Em carta aberta, o elenco de Guardiões saiu em sua defesa – bem como um abaixo-assinado de 430 mil fãs. A Disney, porém, manteve a decisão. O terceiro filme, que estava prestes a entrar em pré-produção, foi adiado até que se encontrasse um novo diretor.

Requisitado

Uma semana depois, a Warner ofereceu a Gunn a chance de dirigir um filme do Superman (ou qualquer projeto da DC). Ele optou por O Esquadrão Suicida (2021), sequência (com ares de reboot) do filme homônimo de 2016. Um dia depois do anúncio do projeto, a Disney, arrependida, pediu que Gunn voltasse para a Marvel. Ele aceitou, mas teriam que esperar: ele também estava comprometido com a série O Pacificador (2022), derivado do seu Esquadrão para a HBO Max.

Vem aí

Em Guardiões 3, os heróis enfrentarão o cientista Alto Evolucionário, especialista em manipulação genética (e ligado ao passado de Rocket Racoon), e o humanoide Adam Warlock, que pode ter papel importante no MCU. A jornada de Gunn na Marvel, porém, se encerra aqui: ele vai ditar os rumos do Universo DC nos cinemas. Entre as produções confirmadas estão uma série dos Lanternas Verdes, um filme com Batman e Robin – e um do Superman (que será escrito e dirigido pelo próprio Gunn).

