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Cultura

De cancelado a chefão da DC: a saga de James Gunn

O cineasta dá adeus à Marvel com Guardiões da Galáxia Vol.3, que estreia dia 4 de maio. Conheça os altos e baixos de sua carreira.

Por Rafael Battaglia 20 abr 2023, 09h30 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h52
Montagem do diretor James Gun em fundo de galaxia.
 (Montagem sob reprodução/Getty Images)
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Dos filmes B à Marvel

Retrato do diretor James Gun.
(Reprodução/Divulgação)

O diretor começou na Troma Entertainment, uma produtora de filmes de baixo orçamento. No começo dos anos 2000, foi roteirista de Madrugada dos Mortos (2004), de Zack Snyder, e dos dois live-actions do Scooby-Doo. Depois de dirigir a comédia Super (2010), estrelada por Rainn Wilson (o Dwight de The Office), que tira onda com o gênero dos super-heróis, Gunn entrou no radar de Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, e de Joss Whedon, diretor dos dois primeiros Vingadores.

Sucesso inesperado

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Poster de divulgação do filme Os Guardiões da Galáxia.
(Reprodução/Divulgação)

Ninguém botava fé que um filme dos Guardiões da Galáxia, um grupo do terceiro escalão dos quadrinhos, criado em 1969, faria sucesso. Gunn apostou na comédia e na nostalgia (a trilha sonora é recheada de clássicos dos anos 1970 e 1980) – e deu certo. O primeiro filme, de 2014, fez US$ 772 milhões de bilheteria (o orçamento foi de US$ 170 mi), e seus personagens se tornaram peças-chave do Universo Cinematográfico da Marvel (o MCU). O segundo, de 2017, arrecadou US$ 862 mi.

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Cancelado

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Foto com os atores, da direita para a esquerda, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista e o diretor James Gunn.
(Reprodução/Divulgação)

Em julho de 2018, antigos tuítes de Gunn, com piadas sobre Holocausto, 11 de Setembro, HIV e pedofilia vieram à tona. Ele se desculpou, mas não teve jeito: a Disney (dona da Marvel) o demitiu. Em carta aberta, o elenco de Guardiões saiu em sua defesa – bem como um abaixo-assinado de 430 mil fãs. A Disney, porém, manteve a decisão. O terceiro filme, que estava prestes a entrar em pré-produção, foi adiado até que se encontrasse um novo diretor.

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Requisitado

Poster de divulgação o filme O Esquadrão Suicida.
(Reprodução/Divulgação)
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Uma semana depois, a Warner ofereceu a Gunn a chance de dirigir um filme do Superman (ou qualquer projeto da DC). Ele optou por O Esquadrão Suicida (2021), sequência (com ares de reboot) do filme homônimo de 2016. Um dia depois do anúncio do projeto, a Disney, arrependida, pediu que Gunn voltasse para a Marvel. Ele aceitou, mas teriam que esperar: ele também estava comprometido com a série O Pacificador (2022), derivado do seu Esquadrão para a HBO Max.

Vem aí

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Foto do ator Will Poulter interpretando Adam Warlock em Guardiões da Galáxia Vol. 3.
(Reprodução/Divulgação)

Em Guardiões 3, os heróis enfrentarão o cientista Alto Evolucionário, especialista em manipulação genética (e ligado ao passado de Rocket Racoon), e o humanoide Adam Warlock, que pode ter papel importante no MCU. A jornada de Gunn na Marvel, porém, se encerra aqui: ele vai ditar os rumos do Universo DC nos cinemas. Entre as produções confirmadas estão uma série dos Lanternas Verdes, um filme com Batman e Robin – e um do Superman (que será escrito e dirigido pelo próprio Gunn).

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