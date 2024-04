De onde vêm os nomes dos principais times de futebol

O Brasileirão 2024 começou no último fim de semana. Na Série A, as 20 melhores equipes do futebol brasileiro vão disputar o título de campeão nacional. Na Série B, os times vão brigar para subir – ou voltar – para a divisão mais alta do esporte.

Se você acompanha bastante futebol, vai ficar olhando a tabela de classificação durante o ano todo, ansioso pelo desempenho do seu time. Olhando a lista de clubes, você já parou para pensar de onde vem os nomes dos times de futebol?

Alguns são mais óbvios: São Paulo, Ceará, Fortaleza, Amazonas, Cuiabá são todos por causa da cidade ou estado em que o clube foi fundado, mas alguns times tem inspirações que saem do óbvio. Já que você vai passar um bom tempo olhando a lista de clubes que disputam o campeonato, vem entender a origem dos nomes de cada um deles:

Cidade, estado, bairro:

Dos 40 times na Série A e B do Campeonato Brasileiro 2024, 27 têm o nome em homenagem ao estado, cidade ou bairro em que foram criados. Antes de falar dos mais curiosos, vamos deixar a lista desses clubes e seus lugares de origem:

Estados: Athletico Paranaense (Paraná); Atlético Mineiro (Minas Gerais); Bahia (Bahia); Fluminense (Rio de Janeiro – RJ); Amazonas (Manaus – AM); Ceará (Fortaleza – CE); Goiás (Goiânia – GO).

Cidade: Atlético Goianiense (Goiânia – GO); Criciúma (Criciúma – SC); Cuiabá (Cuiabá – MT); Fortaleza (Fortaleza – CE); Red Bull Bragantino (Bragança Paulista – SP); São Paulo* (São Paulo – SP); Brusque (Brusque – SC); Chapecoense (Chapecó – SC); Coritiba (Curitiba – PR); Ituano (Itu – SP); Mirassol (Mirassol – SP); Novorizontino (Novo Horizonte – SP); Santos (Santos – SP).

Bairro: Botafogo (Rio de Janeiro – RJ); Flamengo (Rio de Janeiro – RJ); Vitória (Salvador – BA); Ponte Preta (Campinas – SP); Vila Nova (Goiânia – GO).

Grêmio, Sport e CRB têm nomes meio metalinguísticos – que fazem referência ao próprio grupo formado. Grêmio é um sinônimo de organização e clube; Sport é uma redução do nome completo do time: Sport Club do Recife; e Clube de Regatas Brasil (CRB), compartilha um passado comum a vários times brasileiros: terem começado com a prática de remo.

Corinthians

O Sport Club Corinthians Paulista foi fundado em 1910, por um grupo de operários no bairro do Bom Retiro, na capital paulista. O Timão teve seu nome inspirado em um clube já existente, a equipe inglesa Corinthian Football Club. Na época era comum dar nomes de clubes estrangeiros aos times que se formavam na várzea da cidade.

O Corinthian londrino tinha vindo para o Brasil enfrentar a Associação Atlética das Palmeiras (que viria a se tornar o São Paulo Futebol Clube e serviu de inspiração para o atual Palmeiras). Os gringos ganharam de 2 a 0, e acabaram inspirando os operários a fundar seu próprio time.

Em 1939, o clube inglês se fundiu com a Casual Football Club para formar o Corinthian-Casuals Football Club. Em 2015, o Corinthians brasileiro e o britânico jogaram uma partida amistosa para comemorar a relação entre os dois times – na qual os paulistas venceram por 3 a 0. O Corinthian-Casuals é, atualmente, um time da liga amadora inglesa.

Cruzeiro

O Cruzeiro começou em 1921 com o nome de Società Sportiva Palestra Italia. Fundado pela comunidade italiana de Belo Horizonte, o clube exalava homenagens à Itália: seu escudo era verde e vermelho com detalhes em dourado e seu uniforme principal era verde.

Em 1942, o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial do lado dos Aliados. Na época, não só pegava mal fazer referência à Itália, um país inimigo, como um decreto do presidente Getúlio Vargas proibiu termos e símbolos que remetessem a países do Eixo. Não dava para se manter como Palestra Italia.

Depois de refletir sobre, o clube escolheu Cruzeiro Esporte Clube como seu novo nome, adotando a constelação do Cruzeiro do Sul em seu escudo. O cruzeiro é uma clara referência tipicamente brasileira, está até na bandeira. Mesmo assim, o time conseguiu manter um resquício das raízes italianas, mantendo o uniforme azul igual ao da seleção do país.

Internacional

Para entender o nome “Internacional” é preciso analisar a realidade gaúcha na época em que foi fundado.

No início do século 20, 11,76% da população do Rio Grande do Sul era de estrangeiros – em comparação, a população estrangeira no Brasil todo era de 6,16% na época. A maior parte deles eram colonos da Alemanha, o que fez a influência alemã perdurar no estado.

Na década de 1900, o futebol gaúcho era um esporte de estrangeiros, já que os principais clubes só aceitavam descendentes alemães. Então, três irmãos brasileiros que haviam se mudado de São Paulo para Porto Alegre decidiram criar um novo clube gaúcho, que permitisse que pessoas de várias etnias e nacionalidades participassem juntas.

Em 1909, foi fundado o Sport Club Internacional, com o nome inspirado em uma história semelhante na capital paulista: brasileiros, alemães, franceses, italianos, portugueses e ingleses haviam fundado um time em 1899 e o nomeado Internacional em homenagem à diversidade presente.

Juventude

Fundado em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, a história do Juventude começa com o Clube Juvenil, uma entidade social e recreativa da cidade gaúcha. A associação promovia bailes e festas, além de atividades culturais e esportivas para socialização de jovens.

Em 1912, eles fundaram o Grêmio Foot Ball Juvenil, seu primeiro time de futebol. Porém, apenas membros casados poderiam participar do time. Incomodados com a exclusão e se sentindo discriminados, os solteiros saíram do Clube Juvenil e fundaram o Recreio da Juventude. Lá, os dissidentes, todos jovens, criaram o seu próprio time de futebol: o Esporte Clube Juventude.

Palmeiras

Leia novamente a história do Cruzeiro e substitua BH por São Paulo – ambos os times passaram por causos bem semelhantes.

O que viria a ser o Palmeiras começou em 1914 como Palestra Italia. Fundado por moradores do bairro do Brás, que tem forte tradição italiana, o Palestra foi uma representação dessa comunidade no futebol paulistano.

Novamente, a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial para combater Alemanha, Japão e Itália fez as referências italianas serem mal vistas. O decreto de Vargas também botou o Palestra em uma situação delicada, e eles foram obrigados a mudar de nome.

Só que, diferente do Cruzeiro, o Palmeiras não fez uma mudança completa. Inicialmente, ele apenas trocou o “Itália”, passando a se chamar “Palestra de São Paulo”. A palavra vem do grego, de “ginásio” ou “lugar onde se pratica atividades físicas”, mas a influência italiana já estava impregnada no nome.

Aí sim, em setembro de 1942, o Palestra deu uma repaginada geral. Ele virou Sociedade Esportiva Palmeiras, uma referência à tradicional Associação Atlética das Palmeiras – e uma forma de manter o “P” no escudo da camisa e a cor verde no uniforme.

Vasco da Gama

Se você prestou atenção às aulas de história, sabe quem é Vasco da Gama. O navegador português foi o primeiro a ir da Europa até à Índia, contornando a África pelo Cabo da Boa Esperança, no extremo sul do continente. A rota inédita possibilitou o comércio de especiarias e o desenvolvimento econômico de Portugal.

O Club de Regatas Vasco da Gama foi fundado em 1898, mas só entraria para o futebol em 1913. O nome foi uma clara homenagem ao português e sua importante viagem, que completava 400 anos na ocasião. O Vascão começou como um clube de remo, e a referência ao navegador também está nos símbolos: na camisa, o preto representa os mares desconhecidos, a faixa brancas é uma alusão à rota marítima do Vasco da Gama e a cruz de malta é a mesma usada pelos navegadores portugueses durante as Grandes Navegações. Além da referência à caravela em seu brasão.

América Mineiro

Reza a lenda de que o nome do América Mineiro foi decidido em um sorteio. Além da atual, estariam no mesmo chapéu os nomes Guarani, Timbiras, Riachuelo e Alerquim. Não dá para confirmar nem negar essa história – mas, o que é realmente certo é que a inspiração para o nome veio dos Estados Unidos da América.

O América Football Clube foi fundado em 1912 por um grupo de estudantes do colégio “Gymnasium Anglo-Mineiro”. A escola de primeiro e segundo grau tinha aulas ministradas em inglês por professores de maioria norte-americanos. Os estudantes que criaram o América quiseram prestar uma homenagem aos Estados Unidos, por serem admirados do país – também era uma referência ao América Football Clube do Rio de Janeiro, time que tinha visitado BH e impressionado os meninos.

Avaí

O Avaí começou em 1923, com um grupo de meninos jogando bola em um bairro de Florianópolis. Os garotos amadores conheceram um comerciante local apaixonado por futebol chamado Amadeu Horn, que deu os uniformes azuis e brancos para os meninos disputarem partidas amistosas. Essas cores eram uma homenagem ao clube de remo Riachuelo, cujo nome é inspirado na Batalha do Riachuelo ocorrida durante a Guerra do Paraguai, em 1865.

Quando chegou a hora dos garotos decidirem um nome de time, eles se lembraram dos livros de história e escolheram uma referência a outra batalha dessa guerra: a Batalha do Avahy. O Avahy Foot-ball Club depois mudou a grafia, em 1937, para a forma atual: Avaí Futebol Clube

Guarani

O Guarani Futebol Clube foi fundado em Campinas, 1911, por um grupo de adolescentes que jogavam futebol na Praça Carlos Gomes, no atual centro da cidade. Na época, a praça era só um terreno grande, sem jardim ou construções, então eram muito comum que jovens a invadissem para jogar bola.

Carlos Gomes foi um grande compositor de ópera brasileiro. Nascido em Campinas, ele é autor de diversas obras de reconhecimento internacional. Entre suas composições mais famosas está O Guarani, uma ópera em quatro atos, baseada no romance homônimo de José de Alencar.

Em homenagem a essa obra, o nome do clube ficou decidido inicialmente como Guarany Foot-Ball Club. Apesar da decisão ter sido tomada dia 1º de abril de 1911, os fundadores acharam melhor marcar a data de fundação como dia 2 de abril, para evitar piadas com o dia da mentira.

Operário

O Operário começou como Foot-ball Club Operário Ponta-grossense – uma referência aos seus fundadores e a sua cidade, Ponta Grossa. A história de origem mais aceita do time é de que tenha começado como uma reunião de trabalhadores de ferrovias paranaenses, que curtiam bater uma bola nas horas de lazer.

Em 1933, o clube virou Operário Ferroviário Esporte Clube. O novo nome destaca também a importância dos ferroviários para a formação do time. Apesar de não ter uma data de fundação concreta, ficou acordado uma data simbólica: 1° de maio de 1912, Dia do Trabalhador

Paysandu

O clube com mais torcedores da região Norte, o time de Belém foi fundado em 1913 depois de um desentendimento com a Diretoria da Liga Paraense de Foot-Ball. O Paysandu começou com objetivo de seus dirigentes baterem de frente com o Remo, que é, atualmente, o maior rival do clube.

O nome do Papão da Curuzu é uma referência à Tomada de Paysandu, um episódio da Guerra do Uruguai. A disputa entre o Partido Colorado e o Partido Blanco no país vizinho se tornaram tão fortes que o Brasil resolveu intervir. Em 1865, tropas do Império do Brasil e membros do Partido Colorado tomaram a cidade de Paysandu do Partido Blanco.

*Apesar da proposta ser uma homenagem tanto ao Estado quanta à cidade de São Paulo, como a fundação do clube foi em 25 de janeiro de 1930, junto com o aniversário da capital paulista, o time está na categoria de cidade.