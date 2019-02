Dicionário Oxford está com inscrições abertas para palavras novas

Você é um daqueles caras de marketing digital que organiza um brainstorming para encontrar um approach e fazer o branding com o menor budget possível? Ou talvez um geneticista que identifica desequilíbrios de ligação, isto é, a associação não-aleatória de alelos em dois ou mais loci? Ou mesmo um técnico de tecnologia da informação (TI), que lida com ERP, SaaS, SOA, IP, VoIP, VPN, DBA, HTTP, ISP, ASP, LAN e SAN?

Bem, então você agora tem uma oportunidade inédita de ajudar um cara como este repórter, que não faz a menor ideia do que significa esse jargão todo (embora ele mesmo use termos como lide, nariz de cera, pirâmide invertida, cortar pelo pé e TP). O tradicionalíssimo dicionário Oxford abriu inscrições para palavras novas. Mas não quaisquer palavras: só aquelas tão específicas que os próprios organizadores do dicionário teriam dificuldade de descobrir o que significam.

“O Oxford English Dictionary (OED) já inclui muitos termos de todos os tipos de negócios e profissões, mas sempre há muitos outros que não chegaram aos nossos ouvidos – e é por isso que nós estamos pedindo a ajuda de vocês”, diz um texto publicado na última quinta-feira, junto com um breve formulário de submissão. Você pode acessá-lo aqui.

O formulário pede a palavra em si, o que ela significa e em qual profissão ela é usada. Mais simples impossível. Infelizmente, o OED é um dicionário de inglês, e em inglês budget significa simplesmente “orçamento” – o que significa que, se o jargão da sua profissão consiste simplesmente em palavras comuns que foram importadas para o português, não há muito que você possa fazer para ajudá-los.

Bom mesmo seria se os dicionários de português adotassem a mesma prática. Reza a lenda que técnicos de informática usam o acrônimo BIOS – “bichinho ignorante operando o sistema” – para se referir a usuários particularmente inaptos na operação do Windows. Algo parecido ocorre com os veterinários britânicos, que usam DSTO – dog smarter than owner, ou “cão mais esperto que o dono” – para se referir ao equivalente de um BIOS na criação de pets. Seja você um BIOS ou um DSTO (claramente este repórter é ambos), seria bom usar o pai dos burros para saber que é um.