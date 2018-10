Game se torna o mais lucrativo lançamento na história do entretenimento

Em Hollywood, não demora pra você descobrir se uma produção deu certo ou não. O mercado costuma analisar tudo logo de cara, nos três primeiros dias – é o chamado “fim de semana de estreia”. Por lá, os filmes entram em cartaz sempre às sextas-feiras e, da primeira exibição até o fim de domingo, todo dinheiro que entrar vai dar um sinal para os produtores se o investimento valeu.

É com base nesse número que as empresas decidem, por exemplo, se devem manter o filme em cartaz por mais ou menos tempo, se devem lotar a televisão de anúncios – ou se é melhor desencanar mesmo. Um bom exemplo disso é Avatar: logo em seu fim de semana de estreia, o filme sobre ETs azuis fez mais de 241 milhões de dólares (de uma vez só, 10% dos 2 bilhões que o filme rendeu, ao longo de dez meses, para se tornar a maior bilheteria da história do cinema). Um dinheirão, né? Na verdade, nem tanto. Um jogo de videogame acaba de conseguir, no mesmo período de tempo, quase três vezes esse valor – e entrou pra história do entretenimento.

O game em questão é Red Dead Redemption 2, a sequência de um jogo lançado em 2010, em que os usuários são ambientados em um cenário de faroeste. A primeira versão teve um sucesso estrondoso e chegou a arrecadar U$700 milhões entre seu lançamento e o ano de 2015. A segunda foi além: já no primeiro fim de semana (entre os últimos dias 26 e 28 de outubro) somou nada menos que 750 milhões de dólares em vendas, valor discrepante mesmo entre os recordistas do cinema. Vingadores: Guerra Infinita, por exemplo, é o filme que mais vendeu ingressos nesse curto período de três dias: 650 milhões, valor 15% menor do que o gerado pela nova edição de Red Dead.

“A Sony confirmou que o lançamento também quebrou recordes entre as vendas para PlayStation. O game agora é o novo campeão nas categorias pré-venda e maior número de jogos comprados em um só dia”, disse, em comunicado, a Rockstar Games, empresa responsável pelo game. Número específicos, no entanto, não foram detalhados.

O esperado é que, nos próximos meses, as vendas cresçam ainda mais. A partir de novembro, o jogo receberá um modo online, o que deve gerar ainda mais interesse ao redor do globo. Se alguém estava apostando contra, game over.

Portfólio de sucesso

Também é da Rockstar outro jogo que conseguiu vender ainda mais que Red Dead. Quando lançado, em 2013, GTA V arrecadou 1 bilhão de dólares nos seus três primeiros dias de estreia. Só que havia um problema: ele não entrou em nenhuma lista como recordista por um mero detalhe de calendário. GTA chegou às lojas numa quinta, não configurando um fim de semana de estreia.