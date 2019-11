O Disney Plus, plataforma de streaming da Disney, estreou na última terça (12). O lançamento, contudo, não foi mundial: apenas EUA, Canadá e Holanda receberam a novidade. Enquanto o serviço não chega ao Brasil, o jeito é se contentar com as informações que chegam até aqui. E uma delas, divulgada poucas horas após a estreia, diz respeito a Star Wars – mas não é sobre Mandalorian, série derivada exclusiva do Disney Plus. Trata-se de uma alteração em uma das cenas do primeiro filme, Uma Nova Esperança, de 1977.

Na cena em questão, Han Solo (Harrison Ford) conversa com o caçador de recompensas Greedo dentro da cantina Mos Eisley. O alienígena discute com Han por causa do dinheiro que ele deve. Quando Greedo o ameaça, o piloto da Millenium Falcon o mata com um tiro de pistola. Essa é a versão original, que está no filme dos anos 1970. Acontece que George Lucas, criador da saga, decidiu alterá-la na versão remasterizada do filme, lançada em 1997. Nela, Greedo é quem atira primeiro e, com a ajuda de efeitos especiais de gosto duvidoso, Han desvia do disparo e, só então, acaba com a vida do caçador.

No vídeo abaixo, há uma comparação entre duas versões – a original, de 1977, e uma de 2004, que foi ainda mais alterada por Lucas:

Lucas fez várias alterações na saga ao longo dos anos. Algumas bem-vindas, como correções de áudio e cores; outras nem tanto, como substituir a computação gráfica de alguns personagens e, claro, a tal cena do tiroteio. A modificação de 2004 fez com que Han e Greedo atirassem praticamente ao mesmo tempo. Uma terceira alteração, feita para a edição de Blu-Ray de 2011, diminuiu ainda mais o intervalo entre os dois disparos.

O motivo disso tudo? Para Lucas, a cena original passava a impressão que Han, na verdade, seria um “assassino a sangue-frio”, e resolveu mudá-la. Mas os fãs nunca curtiram a edição, afirmando que a atitude do personagem era condizente com sua personalidade naquele momento da história. A frase “Han shot first” (“Han atirou primeiro”, em inglês) acabou virando piada entre os fãs da saga.

Porém, com o lançamento do serviço Disney Plus, surgiu uma nova versão da cena. O diálogo entre os dois personagens, que terminava com uma frase de Han, agora termina com Greedo pronunciando uma palavra intraduzível: “Maclunkey”:

Oh my god. This is not a joke. pic.twitter.com/RMkh7Blg7D — Star Wars Visual Comparisons (@StarWarsVisComp) November 12, 2019

De acordo com o site The Verge, a nova versão foi editada pelo próprio Lucas anos atrás, antes de Star Wars ser comprado pela Disney, em 2012. Sobre a palavra misteriosa, alguns fãs no Twitter disseram que ela já havia sido pronunciada por outro personagem da saga: Sebulba, um piloto de pod que enfrenta Anakin Skywalker em Star Wars Episódio I: A Ameaça Fantasma. “Maclunkey”, ao que tudo indica, significa “isso será o seu fim”.