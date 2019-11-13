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Cultura

George Lucas altera cena de Han Solo em “Star Wars” – de novo

Nova versão foi encontrada no streaming Disney Plus, que estreou dia 12 nos EUA. A cena já foi mudada tantas vezes que virou meme entre os fãs da saga.

Por Rafael Battaglia 13 nov 2019, 19h05 | Atualizado em 13 nov 2019, 19h08
 (Divulgação/Lucasfilm)
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O Disney Plus, plataforma de streaming da Disney, estreou na última terça (12). O lançamento, contudo, não foi mundial: apenas EUA, Canadá e Holanda receberam a novidade. Enquanto o serviço não chega ao Brasil, o jeito é se contentar com as informações que chegam até aqui. E uma delas, divulgada poucas horas após a estreia, diz respeito a Star Wars – mas não é sobre Mandalorian, série derivada exclusiva do Disney Plus. Trata-se de uma alteração em uma das cenas do primeiro filme, Uma Nova Esperança, de 1977.

Na cena em questão, Han Solo (Harrison Ford) conversa com o caçador de recompensas Greedo dentro da cantina Mos Eisley. O alienígena discute com Han por causa do dinheiro que ele deve. Quando Greedo o ameaça, o piloto da Millenium Falcon o mata com um tiro de pistola. Essa é a versão original, que está no filme dos anos 1970. Acontece que George Lucas, criador da saga, decidiu alterá-la na versão remasterizada do filme, lançada em 1997. Nela, Greedo é quem atira primeiro e, com a ajuda de efeitos especiais de gosto duvidoso, Han desvia do disparo e, só então, acaba com a vida do caçador.

No vídeo abaixo, há uma comparação entre duas versões – a original, de 1977, e uma de 2004, que foi ainda mais alterada por Lucas:

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Lucas fez várias alterações na saga ao longo dos anos. Algumas bem-vindas, como correções de áudio e cores; outras nem tanto, como substituir a computação gráfica de alguns personagens e, claro, a tal cena do tiroteio. A modificação de 2004 fez com que Han e Greedo atirassem praticamente ao mesmo tempo. Uma terceira alteração, feita para a edição de Blu-Ray de 2011, diminuiu ainda mais o intervalo entre os dois disparos.

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O motivo disso tudo? Para Lucas, a cena original passava a impressão que Han, na verdade, seria um “assassino a sangue-frio”, e resolveu mudá-la. Mas os fãs nunca curtiram a edição, afirmando que a atitude do personagem era condizente com sua personalidade naquele momento da história. A frase “Han shot first” (“Han atirou primeiro”, em inglês) acabou virando piada entre os fãs da saga.

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Porém, com o lançamento do serviço Disney Plus, surgiu uma nova versão da cena. O diálogo entre os dois personagens, que terminava com uma frase de Han, agora termina com Greedo pronunciando uma palavra intraduzível: “Maclunkey”:

https://twitter.com/StarWarsVisComp/status/1194160489825284097?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1194160489825284097&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theverge.com%2F2019%2F11%2F12%2F20961173%2Fdisney-plus-star-wars-han-solo-greedo-new-hope-edit-george-lucas

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De acordo com o site The Verge, a nova versão foi editada pelo próprio Lucas anos atrás, antes de Star Wars ser comprado pela Disney, em 2012. Sobre a palavra misteriosa, alguns fãs no Twitter disseram que ela já havia sido pronunciada por outro personagem da saga: Sebulba, um piloto de pod que enfrenta Anakin Skywalker em Star Wars Episódio I: A Ameaça Fantasma. “Maclunkey”, ao que tudo indica, significa “isso será o seu fim”.

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