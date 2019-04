Infográfico: a fauna de Pokémon

Os monstrinhos mais famosos dos video-games ganharam uma adaptação em live-action: Pokémon: Detetive Pikachu será o primeiro filme desse universo com personagens em carne e osso.

Confira abaixo o trailer do longa:

Ter um monte de pokémon na vida real parece ser uma ideia legal, certo? Veja o trabalho que daria se eles existissem pra valer: são 809 espécies, divididas em 18 tipos.

Mas não é só isso. Cada pokémon pode ser de até dois tipos diferentes, o que dá um total de 324 combinações possíveis (Água+Terra, Fogo+Inseto, etc.). Todo mundo ia precisar ser um pouco biólogo na hora de capturar o seu monstro.

No gráfico abaixo, você confere quantos pokémon existem para cada tipo e as combinações detalhadas do mais comum deles: Água.

–

Ficou meio perdido? Veja abaixo um exemplo para cada um dos tipos existentes:

Pokémon: Detetive Pikachu estreia no dia 9 de maio.