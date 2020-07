Livro da semana: “A Realidade Oculta”, de Brian Greene

O Universo provavelmente está povoado de cópias de você. E de sua mãe, do Usain Bolt e do Elon Musk. Em algumas, Bolt é sedentário e Musk é pobre. Em outras, tudo segue exatamente do jeito que está – você, inclusive, lê este post, nesta mesma posição.

Loucura? Não, é imposição matemática. Se o Universo é mesmo infinito, então a combinação de átomos que perfaz a Terra – e todos que a habitam – obrigatoriamente precisa se repetir infinitas vezes. É como ter um tempo infinito para jogar sempre a mesma sequência na Mega-Sena de fim de ano. Uma hora dá certo.

Acontece que essa é só a ponta do iceberg. As equações da relatividade geral de Einstein, da física quântica e da novíssima teoria de cordas apontam para nove tipos diferentes de universos paralelos – todos dentro do alcance da nossa matemática, mas fora dos limites da imaginação.

Brian Greene, um físico teórico altamente cabeçudo da Universidade Columbia, explica todos os nove em “A Realidade Oculta” (@companhiadasletras). Por meio de metáforas escolhidas com muito cuidado, ele é capaz de transformar a matemática complicadíssima por trás dessas hipóteses em uma sequência de imagens mentais etéreas e fascinantes, que fazem o roteiro de Dark parecer brincadeira de criança.

