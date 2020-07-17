Livro da semana: “A Realidade Oculta”, de Brian Greene

“A Realidade Oculta” | clique aqui para comprar

O Universo provavelmente está povoado de cópias de você. E de sua mãe, do Usain Bolt e do Elon Musk. Em algumas, Bolt é sedentário e Musk é pobre. Em outras, tudo segue exatamente do jeito que está – você, inclusive, lê este post, nesta mesma posição.

Loucura? Não, é imposição matemática. Se o Universo é mesmo infinito, então a combinação de átomos que perfaz a Terra – e todos que a habitam – obrigatoriamente precisa se repetir infinitas vezes. É como ter um tempo infinito para jogar sempre a mesma sequência na Mega-Sena de fim de ano. Uma hora dá certo.

Acontece que essa é só a ponta do iceberg. As equações da relatividade geral de Einstein, da física quântica e da novíssima teoria de cordas apontam para nove tipos diferentes de universos paralelos – todos dentro do alcance da nossa matemática, mas fora dos limites da imaginação.

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Brian Greene, um físico teórico altamente cabeçudo da Universidade Columbia, explica todos os nove em “A Realidade Oculta” (@companhiadasletras). Por meio de metáforas escolhidas com muito cuidado, ele é capaz de transformar a matemática complicadíssima por trás dessas hipóteses em uma sequência de imagens mentais etéreas e fascinantes, que fazem o roteiro de Dark parecer brincadeira de criança.

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