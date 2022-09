1 – Pense se vale a pena

Colecionar discos de vinil é um hobby caro: os mais vendidos no site da Amazon custam uns R$ 200. E a qualidade do som não é necessariamente maior. Streaming de boa qualidade (320 kbps) passa até pelo crivo de audiófilos radicais.

A graça é o fetiche com o objeto e com a mecânica da reprodução sonora. Os apreciadores costumam reservar um tempo para ouvir as músicas com calma, ler a ficha técnica de cada faixa, admirar o encarte… Se não for a sua praia, fique só com o streaming.

2 – Bico de arqueólogo

Garimpe sebos e lojas especializadas. Bazares beneficentes e vendas de garagem costumam ter discos raros por preços mais atraentes. Para saber se o achado está em boas condições, use a lanterna do celular para procurar por ranhuras e passe o dedo nelas. Se sentir alguma saliência, o LP vai dar problema.

3 – A vitrola

Há dois caminhos: comprar um equipamento antigo (ótimos na fidelidade do som, mas que costumam precisar de reparos) ou um novo. Preste atenção se o modelo tem opções como velocidade de rotação, contrapeso e antitasking – os dois últimos estão relacionados ao braço e à agulha, o que ajuda a evitar riscos.

4 – Xô, poeira

Para conservar os discos, lave-os com sabão neutro, usando sempre o lado macio da esponja. Depois, enxague em água corrente e deixe secar. Troque os plásticos interno e externo do LP (dá para comprar embalagens novas pela internet), guarde-os longe do sol e na vertical – empilhá-los pode fazer com que os discos entortem com o tempo.

Para saber mais

Torne-se um discófilo

– Para saber se o preço do disco é justo, acesse o Discogs, loja com 14 milhões de LPs. A plataforma permite que você encontre qualquer edição de um vinil e o preço praticado.

– Cada tipo de LP possui a sua velocidade de rotação por minuto (RPM). Os discos de 12 polegadas, tamanho clássico, rodam em 33 RPM; os de 7, com menos músicas, em 45 RPM.

– Para limpar vitrolas, use um pano úmido para tirar o pó. Não toque nas agulhas – isso vai engordurá-las, o que prejudica seu funcionamento. Limpe-as com um pincel macio.

– Por falar em agulhas, saiba que elas têm vida útil. Faça o teste: coloque um vinil para tocar e aumente o volume. Se o som distorcer muito, é hora de trocar.

Consultoria: Bento Araújo (@poeirazine), escritor, podcaster e colecionador de discos.

