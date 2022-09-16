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Cultura

Manual: como ter uma coleção de discos de vinil?

Aprenda os truques na hora da compra, como escolher a vitrola ideal – e como conservar os LPs do jeito certo.

Por Rafael Battaglia 16 set 2022, 10h45 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h46
Ilustração de uma pessoa deitada em um tapete, abraçada em um disco cuja capa é o The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Para ouvi-lo, ela usa headset, conectado à vitrola. Há notinhas musicais em volta.
 (Kaká Leal/Superinteressante)
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Manual: como ter uma coleção de discos de vinil? Priorizar nos meus resultados Google

1 – Pense se vale a pena

Ilustração de uma pessoa deitada em um tapete, abraçada em um disco cuja capa é o The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Para ouvi-lo, ela usa headset, conectado à vitrola. Há notinhas musicais em volta.
(Kaká Leal/Superinteressante)

Colecionar discos de vinil é um hobby caro: os mais vendidos no site da Amazon custam uns R$ 200. E a qualidade do som não é necessariamente maior. Streaming de boa qualidade (320 kbps) passa até pelo crivo de audiófilos radicais.

A graça é o fetiche com o objeto e com a mecânica da reprodução sonora. Os apreciadores costumam reservar um tempo para ouvir as músicas com calma, ler a ficha técnica de cada faixa, admirar o encarte… Se não for a sua praia, fique só com o streaming.

2 – Bico de arqueólogo

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Ilustração de uma pessoa garimpando discos em um ambiente que remete bazares e sebos, com várias caixas cheias de LPs. A pessoa está de olho em um disco específico, da Janis Joplin, e o avista com um binóculo.
(Kaká Leal/Superinteressante)

Garimpe sebos e lojas especializadas. Bazares beneficentes e vendas de garagem costumam ter discos raros por preços mais atraentes. Para saber se o achado está em boas condições, use a lanterna do celular para procurar por ranhuras e passe o dedo nelas. Se sentir alguma saliência, o LP vai dar problema.

3 – A vitrola

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Ilustração de uma bancada com uma vitrola em cima tocando música. Há elementos em volta, como um porta-retrato dos Beatles e um headset. Na parede, posters do David Bowie e AC/DC, além de uma guitarra pendurada.
(Kaká Leal/Superinteressante)

Há dois caminhos: comprar um equipamento antigo (ótimos na fidelidade do som, mas que costumam precisar de reparos) ou um novo. Preste atenção se o modelo tem opções como velocidade de rotação, contrapeso e antitasking – os dois últimos estão relacionados ao braço e à agulha, o que ajuda a evitar riscos.

4 – Xô, poeira

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Ilustração de mãos lavando um disco de vinil com esponja e sabão neutro, formando espuma. Ao lado, um escorredor de pratos, com vários LPs apoiados, secando.
(Kaká Leal/Superinteressante)

Para conservar os discos, lave-os com sabão neutro, usando sempre o lado macio da esponja. Depois, enxague em água corrente e deixe secar. Troque os plásticos interno e externo do LP (dá para comprar embalagens novas pela internet), guarde-os longe do sol e na vertical – empilhá-los pode fazer com que os discos entortem com o tempo.

Para saber mais

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Torne-se um discófilo

– Para saber se o preço do disco é justo, acesse o Discogs, loja com 14 milhões de LPs. A plataforma permite que você encontre qualquer edição de um vinil e o preço praticado.

– Cada tipo de LP possui a sua velocidade de rotação por minuto (RPM). Os discos de 12 polegadas, tamanho clássico, rodam em 33 RPM; os de 7, com menos músicas, em 45 RPM.

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– Para limpar vitrolas, use um pano úmido para tirar o pó. Não toque nas agulhas – isso vai engordurá-las, o que prejudica seu funcionamento. Limpe-as com um pincel macio.

– Por falar em agulhas, saiba que elas têm vida útil. Faça o teste: coloque um vinil para tocar e aumente o volume. Se o som distorcer muito, é hora de trocar.

Consultoria: Bento Araújo (@poeirazine), escritor, podcaster e colecionador de discos.

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TAGS:
Cultura
Música
vinil
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