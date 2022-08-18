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Cultura

Manual: como virar ator?

Como qualquer profissão, é preciso estudar, praticar – e fazer conexões. Veja o passo a passo (e boas dicas) para ingressar nessa área.

Por Rafael Battaglia 18 ago 2022, 16h54 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h45
Ilustração de uma menininha vendo a Via Láctea em um copo de leite.
 (Milena Godoy/Superinteressante)
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1 – Não tenha pressa

Ilustração de uma menininha vendo a Via Láctea em um copo de leite.
(Milena Godoy/Superinteressante)

Ninguém começa decorando monólogos ou se apresentando para multidões. As primeiras aulas de atuação são, essencialmente, brincadeiras coletivas: pega-pega, estátua, mímica… São dinâmicas lúdicas que ajudam o aluno a quebrar a barreira da timidez, além de desenvolver a sua expressividade e capacidade de improvisação.

2 – O jeitinho russo

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Ilustração de um ator usando o método Stanislavski.
(Milena Godoy/Superinteressante)

Existem vários métodos de atuação. No século 19, o russo Constantin Stanislavski desenvolveu o que leva o seu nome, largamente usado até hoje. No Sistema Stanislavski, o segredo está na intersecção entre ator e personagem – o artista deve partir de experiências pessoais para conferir autenticidade às emoções. A personagem perdeu a mãe, por exemplo? Cabe ao ator relembrar episódios similares e evocar esses sentimentos na hora da atuação.

3 – Quer se profissionalizar?

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Ilustração de uma dubladora segurando a carteirinha de DRT.
(Milena Godoy/Superinteressante)

Procure escolas ou faculdades de atuação reconhecidas pelo MEC, com currículos bem definidos e carga horária mínima de estágio. Depois, vá atrás do registro profissional, popularmente conhecido como DRT (de Delegacia Regional do Trabalho). Quase todas as atividades remuneradas do universo da atuação (incluindo dublagem) exigem o DRT.

4 – Faça contatinhos

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Ilustração de um ator entrando numa bolha.
(Milena Godoy/Superinteressante)

Mantenha-se antenado: além das aulas, frequente oficinas de atores, assista a peças, participe de curta-metragens. Só assim você conhecerá profissionais, coletivos e companhias de teatro que podem te chamar ou indicar. E, claro: é pelas redes sociais dessa galera que rolam as principais chamadas para audições de musicais, filmes, séries da Netflix…

Para saber mais

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A caminho do Oscar

-Experimente aulas de canto, dança, circo e similares. Atores polivalentes têm mais oportunidades de trabalho. E vale de tudo para entender melhor a principal ferramenta de um ator: o próprio corpo.

– O meio influencia na maneira de atuar. No teatro, é preciso impostar a voz (do contrário, o pessoal das últimas fileiras não vai te ouvir) e ser bem expressivo com o corpo. Já no cinema e na TV, a atuação é mais sutil, acompanhando os movimentos e ângulos da câmera.

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–  Cada ator desenvolve o próprio método para decorar falas: repetir exaustivamente, grifar palavras-chave, criar desenhos a partir do roteiro. O importante é sempre entender o texto e estudar detalhadamente as cenas para que os diálogos sejam apenas mais um (e não o único) elemento de todo o processo.

-Ao assistir filmes, séries ou peças, preste atenção na entonação de voz dos atores, nos detalhes de suas expressões e nas interações com os outros em cena. Aprende-se muito com esse olhar mais analítico das interpretações.

Fonte: Juliana Crifes, atriz e professora do Teatro Escola Macunaíma.

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Teatro
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