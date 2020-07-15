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Cultura

Netflix revela pela primeira vez quais são seus filmes de maior audiência

"Bird Box", "O Irlandês" e "O Poço" estão entre as produções originais mais vistas do serviço; veja a lista.

Por Carolina Fioratti 15 jul 2020, 16h35 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h26
Netflix revela pela primeira vez quais são seus filmes de maior audiência (SEO)
 (Netflix/Reprodução)
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A Netflix se tornou uma peça importante da indústria do cinema, com produções originais como a superprodução “O Irlandês”, de Martin Scorsese. Mas nunca se soube quantas pessoas haviam assistido a elas. Nesta quarta-feira (15), a Netflix finalmente divulgou a lista com suas dez produções mais vistas no primeiro mês de exibição.  

No top três da lista, nos deparamos com “Resgate”, protagonizado por Chris Hemsworth; “Bird Box”, com Sandra Bullock; e “Troco em Dobro”, com atuação de Mark Wahlberg. “O Irlandês” também está na lista. Confira todos os títulos:

Netflix revela pela primeira vez quais são seus filmes de maior audiência (SEO)
(Netflix / Bloomberg/Netflix)
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Desde o início de 2019, a Netflix conquistou 43,6 milhões de novos usuários. Isso explica que o ranking seja dominado por  produções mais atuais, lançadas nos últimos três anos. A pandemia de covid-19 foi um estímulo extra: com a população em isolamento e os eventos culturais barrados por segurança, as séries e filmes por streaming se tornaram ainda mais populares.

Nos últimos anos, a Netflix lançou mais filmes originais do que qualquer estúdio de Hollywood, e afirma que não irá diminuir o ritmo. “Queremos um filme impactante a cada duas semanas” disse Scott Stuber, chefe da divisão de filmes da empresa, em entrevista à Bloomberg. 

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Os quatro primeiros filmes da lista se encaixam nos gêneros de ação e suspense, mostrando quais estilos têm agradado mais ao público. Mas drama, comédia e até romance também constituem a lista de maiores audiências da Netflix. Saiba mais sobre alguns dos filmes do top 10:

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“Resgate” – O filme, lançado em abril de 2020, mostra a trajetória de Tyler Rake (Chris Hemsworth), um destemido mercenário que, em uma de suas missões, deve encontrar o filho de um chefão do crime internacional. Ao desenrolar do longa, Rake lida não apenas com embates físicos, mas também enfrenta diversas questões identitárias, trazendo uma pitada de drama à história. O filme de ação tem nota de 6,7 no IMDb. 

“Mistério no Mediterrâneo” – A obra, protagonizada por Adam Sandler e Jennifer Aniston, mistura comédia com mistério, buscando dar um ar típico dos romances policiais. O casal caricato, que sai de férias para a Europa, acaba se envolvendo em um episódio de assassinato. Para se livrar das acusações, eles passam a investigar o caso. A obra, lançada em junho de 2019, tem nota 6 no IMDb. 

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“O Date Perfeito” – O longa, lançado em abril de 2019, caracteriza um romance adolescente. Brooks Rattigan (Noah Centineo) encontra uma forma inusitada de juntar dinheiro para ir à faculdade: ele cria um aplicativo de encontros em que pode ser “contratado” para sair com garotas em qualquer ocasião. Precisa de um par para o baile de formatura? Chame o Brooks. Mas aí entra aquele velho clichê, em que no meio das diversas clientes, o garoto encontra seu par perfeito. Apesar do sucesso entre o público jovem, o filme teve a pior avaliação entre os três citados, tendo apenas 5,8 no IMDb.

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