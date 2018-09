O mapa que mostra os melhores filmes de cada país, de acordo com o IMDb

Sabe quando você quer assistir a um filme, mas não sabe qual? Aqui vão algumas sugestões. 135, para ser mais exato: o site britânico Vouchercloud criou um mapa-múndi com os melhores filmes de cada país seguindo o ranking criado a partir de usuários do IMDb, um dos maiores bancos de dados de entretenimento da internet.

Clique na imagem para aumentá-la

O IMDb possui tanto as avaliações do público quanto as notas dadas pelos críticos, chamadas de metascores. Como nem todo filme possui esse tipo de review, a análise foi baseada apenas no que o público em geral achou.

Para criar o mapa, eles consideraram o país no qual o filme foi produzido, filmado ou que tenha algum tipo de relação com o longa. É por conta disso, por exemplo, que Clube da Luta, uma co-produção EUA/Alemanha, aparece como o número um dos germânicos.

Um Sonho de Liberdade, de 1994, é o favorito dos norte-americanos. Já o representante do Brasil é Cidade de Deus, lançado em 2002. Ambos são classificados como “drama”, gênero dominante nesse mapa: 39 países têm em primeiro lugar um filme do gênero. Na sequência, os mais presentes são “comédia” (22), “aventura” (14), “crime” (13), “biografia” (12), “ação” (11) e “animação” (6).

O filme mais antigo a aparecer na lista é Aniki Bobó, um drama de Portugal lançado em 1942. Mas não pense que há apenas produções cults e desconhecidas. Dentre os longas que você provavelmente já assistiu estão 007: Cassino Royale (número 1 das Bahamas), Batman: O Cavaleiro das Trevas (Reino Unido) e O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (Nova Zelândia), este último, o mais bem-avaliado dentre todos, caso o método de avaliação fosse os tal metascore.

Há alguns filmes que aparecem mais de uma vez, seja pelo conteúdo da obra ou se mais de um país colaborou na produção. E se o mapa fosse um tabuleiro de War, Maomé – O Mensageiro de Alá estaria bem perto de cumprir o seu objetivo: esse drama histórico de 1976 é o favorito em cinco países (Egito, Kuwait, Líbano, Líbia e Marrocos). Outros, como O Abraço da Serpente, aparece duas vezes (Colômbia e Venezuela).

Ficou a fim de assistir ao filme favorito do Panamá? Da Noruega? No site, há uma lista completa com uma ficha resumida de todos os filmes, que inclui o ano de lançamento e o título original para você não precisar perder uma hora no menu da Netflix da próxima vez que for escolher o que ver.