Se James Bond é o agente 007, quem são os outros 00?
O 006 já foi o vilão de um dos filmes de Pierce Brosnan. Mas ele é exceção: a participação dos outros agentes se resume a pequenas pontas.
No universo criado pelo escritor Ian Fleming, a seção 00 do serviço de inteligência britânica (o MI6) é reservada a agentes com “licença para matar” – distinção que não existe na vida real; no mundo Bond ela é conquistada após o espião executar duas mortes a serviço do país (daí os dois zeros).
Depois de Bond, o 00 mais famoso é, sem dúvida, Alec Trevelyan, o 006, interpretado por Sean Bean o vilão de 007 Contra GoldenEye (1995), primeiro filme de Pierce Brosnan no papel principal. Mas ele é exceção: tanto nos livros de Fleming quanto na franquia cinematográfica, a participação dos 00 se resume a pequenas pontas – ou meras menções.
O 001, por exemplo, nunca foi mencionado em nenhum filme (veja lista completa abaixo). Mas é citado em Doubleshot, obra de Raymond Benson, um dos autores com permissão para escrever histórias do 007 após a morte de Fleming.
A primeira vez que os 00 coadjuvantes apareceram no cinema foi em 007 contra a Chantagem Atômica (1965). Nove agentes (Bond incluso) participam de uma reunião com o chefe M, na qual descobrem que a organização criminosa SPECTRE roubou duas bombas nucleares. Mesmo com o mundo em perigo, os outros 00 não abrem a boca durante a cena:
Vamos a cada um deles:
001
Nunca foi mencionado em nenhum filme. Citado no livro Doubleshot (2000).
002
É mencionado pela personagem Eve Moneypenny em 007 contra o Homem com a Pistola de Ouro (1974). Ela até o chama pelo nome: Bill Fairbanks. Mas o agente não aparece em cena. Em 007 – Marcado para a Morte (1987), 002 é um dos agentes mortos durante uma missão em Gibraltar, sul da Espanha.
003
Aparece brevemente (e já morto também) na sequência de abertura de 007 – Na Mira Dos Assassinos (1985).
004
Junto com 002, é um três agentes enviados a Gibraltar no filme Marcado para a Morte. O outro é 007 – o único sobrevivente da missão.
005
Aparece apenas na reunião dos agentes 00 em Chantagem Atômica (1965).
006
Alec Trevelyan. Depois de fingir sua morte, ele adota o codinome Janus e funda uma organização criminosa russa.
007
Com a aposentadoria de James Bond, a agente Nomi assumiu o posto de 007 em Sem Tempo Para Morrer (2021).
008
Só mencionado em dois filmes: 007 contra Goldfinger (1964) e Marcado Para a Morte (1987).
009
Em 007 Contra Octopussy (1983), aparece no começo do filme em Berlim Oriental, disfarçado de palhaço no circo de Octopussy, filha de um antigo inimigo de Bond. Ele é ferido durante uma perseguição pelos gêmeos Mischka e Grischka e morre ao chegar à embaixada britânica. A morte do 009 (bem como o Ovo Fabergé falso que carregava) é o que dá início à investigação de 007.
Em 007: O Mundo Não é o Bastante (1999), é dito que o agente 009 foi o responsável por colocar uma bala na cabeça do terrorista Victor Zokas (também conhecido como Renard).
Por último, em 007 Contra Spectre (2015), Q (Ben Whishaw) diz a Bond que o carro Aston Martin DB10, originalmente designado para ele, foi transferido para as mãos do agente 009. Não que ele tenha se importado, já que Bond roubou o carro no dia seguinte.
0011
Mencionado apenas no livro O Foguete da Morte (1953), de Ian Fleming.
Os agentes 00 também fazem aparições em quadrinhos e jogos da franquia James Bond.
Pergunta de @marcelopatriciox, via Instagram
Fonte: Marcos Kontze, editor-chefe do site James Bond Brasil.