O que significam, em latim, os feitiços de Harry Potter

Do português à língua azeri (falada no Azerbaijão), Harry Potter já foi traduzido para mais de 60 idiomas. Isso não significa, no entanto, que todas as palavras estão de acordo com a linguagem de quem lê. Mesmo no texto original, em inglês, há um punhado de termos que nunca foram traduzidos: são os feitiços.

Há um motivo para essa adaptação de linguagem nunca ter sido feita. Na verdade, apesar de parecerem latim, muitos dos nomes são puro enfeite. Colocar sufixos como “ium”, ou palavras que parecem italiano, soam como a língua morta, mas são tão efetivos quanto terminar frases com “ation” para falar inglês. “Trata-se de um ‘latinorum’, isto é, parece latim, soa como latim, mas não é propriamente latim. Ou, se preferir, num latim deturpado”, afirma Alexandre Hasegawa, professor de Latim na USP e autor do Dicionário Latim – Português, lançado pela Edipro.

Mas há também casos com seu fundo de verdade. Algumas das palavras usadas pela autora J.K. Rowling foram tiradas diretamente do latim. É o caso de Accio, por exemplo, que significa “mandar vir”, exatamente o que o feitiço faz.

Pedimos, então, para Hasegawa traduzir os principais feitiços proferidos nos livros do menino bruxo, e listamos abaixo os significados dos que, de fato, sairam da língua (aparentemente não tão) morta.

Lumos

O que o feitiço faz: Acende uma pequena luz na varinha

Significado: Nenhum, mas tem origem no latim. Surge da palavra latina lumen, que significa “luz” e dá origem ao adjetivo luminosus (luminoso).

Accio

O que o feitiço faz: Traz para si a coisa anunciada. Por exemplo, se alguém está com uma bolsa muito bagunçada e quer encontrar uma caneta, o bruxo fala “accio caneta”, e o objeto vem em sua direção.

Significado: Accio, em latim, significa “chamar, ou “mandar vir”. Na primeira pessoa do singular, como é usado nos livros e filmes, significaria “Eu chamo”.

Expecto Patronum

O que o feitiço faz: É uma emanação de boas energias. Quando se faz esse feitiço, um animal formado por bons sentimentos sai da varinha do bruxo, e afasta uma das mais temidas criaturas do universo mágico: os dementadores (seres que sugam a alegria de suas vítimas).

Significado: Vem direto do latim. A tradução de expecto é “desejar”, já patronus significa “protetor”, ou “defensor”. Na prática, então o bruxinho pede por alguém que possa salvá-lo.

Wingardium Leviosa

O que o feitiço faz: Faz objetos (ou pessoas) levitarem.

Significado: Wing não é latim, é inglês mesmo, significa “Asa”. Ardium talvez tenha saído de arduum, tradução para “lugar alto”, ou “elevado”. Leviosa também existe no latim, mas pode ter se inspirado em levis, que significa “leve”, “ligeiro”, “veloz”.

Expelliarmus

O que o feitiço faz: Arremessa para longe a varinha do adversário.

Significado: É um neologismo formado através do verbo expello, “expulsar, expelir, lançar para fora de”. Na segunda metade da palavra, armus pode ter sido inspirado em arma (“armas”). Mus, é a terminação usada para indicar primeira pessoa do plural, então é como se o bruxo dissesse “nós lançamos para fora a arma”, que, no caso, é a varinha mesmo.

Obliviate

O que o feitiço faz: Apaga a memória das pessoas.

Significado: O feitiço vem do termo oblivio, “esquecimento” ou “esquecer”. O final ate é usado para indicar segunda pessoa do plural. Em português claro, “esqueceis”.

Petrificus Totalus

O que o feitiço faz: Paralisa a pessoa atingida, enrijece o corpo, como se fosse feito de pedra.

Significado: Petrificus não é uma palavra que existe em latim, mas é formado por termos reais. Petra é “rocha” ou “penhasco”, e fícus indica a feitura de uma ação. Pretrificus, então representa a transformação em pedra. Totalus também não existe, mas vem de totus (“todo”, “inteiro”).