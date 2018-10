Os 3 projetos mais interessantes de crowdfunding em novembro

–

O clássico dos clássicos

Projeto 2001: Uma Odisseia no Espaço

O que é Uma reedição de luxo do livro 2001, de Arthur C. Clarke, que inspirou o filme de Stanley Kubrick. Ele vem numa caixa que reproduz o monólito, elemento mais misterioso do filme. Dentro dela, além do livro, uma réplica de outro objeto central da história: o osso, que representa o domínio tecnológico da humanidade.

Meta R$ 375 mil

Chance de rolar 3/5

Detox digital

Projeto IRL Glasses

O que é Óculos de sol que bloqueiam a imagem de telas digitais, como as de smartphones, computadores, TVs, displays de rua etc. O truque está nas lentes, que possuem um filtro polarizador – e só deixam passar ondas de luz que oscilam na horizontal, bloqueando a luz dos LCDs (que oscila de forma “inclinada”, a 45 graus).

Meta US$ 25 mil

Chance 4/5

Para emergências

Projeto WanderSafe

O que é Um gadget que ajuda a pedir socorro. Ele tem três botões: um aciona uma lanterna, outro dispara um alarme extremamente alto (140 decibéis) e o terceiro envia uma mensagem pedindo ajuda, e informando a sua localização atual, para três contatos predefinidos.

Meta US$ 30 mil

Chance 2/5