Palme Dog: conheça o prêmio para cachorros que atuam no cinema

Que atire a primeira pedra (ou osso) quem nunca assistiu a um filme com animais tão inteligentes que, em alguns momentos, pareciam atuar melhor que boa parte do elenco.



(O exemplo, claro, só vale para animais de verdade, que não foram gerados por computador. Desculpa aí, Stuart Little.)

Desde 2002, o Festival de Cannes, um dos mais importantes do cinema, possui uma premiação 100% voltada a cachorros artistas. O Palme Dog (brincadeira com “Palma de Ouro”, principal troféu do evento) reconhece o doguinho com a melhor atuação daquele ano.

Ok. Gatos, pássaros e ratinhos ainda não tem um prêmio para chamar de seu. Mas já é alguma coisa.



Em 2023, o grande vencedor do Palme Dog foi Messi, um simpático border collie de olhos azuis que interpreta Snoop, o cão da família de Anatomia de Uma Queda, longa que levou a Palma de Ouro – e concorre a cinco Oscars, incluindo Melhor Filme.



Mas o sucesso de Messi não se limitou ao território francês. Com uma performance tão boa quanto os dribles do seu xará argentino, o cachorro passou a frequentar os tapetes vermelhos da temporada de premiações. Na última semana, aliás, participou do almoço dos indicados ao Oscar na última semana.

Foi uma presença excepcional, claro – afinal, Messi não foi indicado ao Oscar. Apesar da recente criação de uma nova categoria na premiação, a de Melhor Elenco (para 2026), não há nenhum indício de que a Academia começará a distribuir estatuetas para animais.



AUtuação nota dez

Anatomia de Uma Queda é um drama de tribunal que conta a história da escritora Sandra (Sandra Hüller), uma mulher que é acusada de matar o marido após ele cair da janela de um sótão. Messi, o cão da família, testemunha todo o mistério envolvendo o assassinato.

Tomando cuidado para não dar muitos spoilers, sua cena mais marcante é quando Snoop se contorce e agoniza no chão devido a um envenenamento. Em entrevista ao site The Hollywood Reporter, Justine Triet, diretora do filme (e indicada a Melhor Direção), destacou que o animal era uma peça vital do elenco:

“Ele não era apenas mais um personagem ou algum animal correndo por aí. Fazia parte do conjunto do filme tanto quanto qualquer outro ator.”

O sucesso de Messi não seria tão grande se não fosse também sua treinadora e tutora, Laura Martin Contini. A treinadora de cães, que está com o border desde pequeno, conta que todos no set buscaram estabelecer alguma forma de conexão com o bicho, para que as cenas se tornassem ainda mais reais.

“Foram 22 dias de filmagem com o cachorro, o que é muito. Havia uma equipe tão boa e ele era o favorito de todos no set. Realmente dedicamos tempo a cada uma de suas cenas”, disse Contini ao site The Wildest.

Anatomia de Uma Queda está em cartaz nos cinemas. O Oscar deste ano acontece no dia 10 de março.



