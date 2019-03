Pérolas do Streaming: o melhor de abril no YouTube e no Netflix

Alemanizando

YouTube

Canal

Um trecho do muro de Berlim que só foi descoberto em 2018. Os rastros, bem visíveis, da era nazista na cidade. O golpe aplicado em estrangeiros. Os hábitos, as curiosidades e as surpresas da vida na Alemanha, mostrados pelos brasileiros Elissa e Rodrigo.

Human

YouTube

Documentário

O homem que sobreviveu à bomba de Hiroshima. O idoso que nunca fez sexo. A libanesa esfaqueada pelo marido. Esses e outros casos contados por seus protagonistas, de 60 países, em depoimentos de arrepiar gravados pelo francês Yann-Arthus Bertrand.

Idiocracy

iTunes

Filme

Em 2005, o Exército americano congela Joe, um soldado burro, para estudar técnicas de criogenia. 500 anos depois, ele volta à vida: e a humanidade regrediu a tal ponto que está ameaçada de extinção. Joe, agora, é a pessoa mais inteligente do planeta – e sua única esperança.

A Noite de 12 Anos

Netflix

Filme

José Mujica não é só um velhinho simpático que presidiu o Uruguai e anda de Fusca. Também foi, como este filme reconta, um guerrilheiro que foi preso e torturado por 12 anos, quase enlouqueceu – e aí deu a volta por cima.