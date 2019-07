Pérolas do Streaming: o melhor de agosto no YouTube, no Netflix e no HBO Go

Mythbusters Jr.

YouTube

Série

Mythbusters era legal; duro era aguentar a enrolação até mostrarem o desfecho de cada teste. Em sua nova série, Adam Savage é rápido: detona uma bateria de lítio, monta um paraquedas de fita adesiva e faz outras experiências típicas em no máximo 6 minutos.

A Inventora

HBO Go

Documentário

A bióloga Elizabeth Holmes encantou o Vale do Silício com sua invenção: uma máquina capaz de fazer diversos exames usando apenas uma gota de sangue. Sua empresa, a Theranos, chegou a valer mais de US$ 10 bilhões. Mas era tudo uma imensa fraude.

I Am Mother

Netflix

Filme

Ela é o único ser humano vivo na Terra, e sua mãe de criação é uma inteligência artificial. Trata-se da ficção científica mais original desde Moon (2009). Concentre-se nos minutos finais – o desfecho, surpreendente, pode passar batido se você não estiver atento.

Anima

Netflix

Clipe

Um homem e uma mulher se olham, se separam, se reencontram. Superprodução de 14 minutos dirigida por Paul Thomas Anderson para ilustrar o novo álbum de Thom Yorke. Impressionante, encantador, um clássico instantâneo. O Another Brick in the Wall da era Black Mirror.