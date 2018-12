Pérolas do Streaming: o melhor de janeiro no Netflix e no YouTube

2 a mais

YouTube

Canal

O cotidiano, as pessoas, a censura, o governo e todos os outros aspectos da vida na China, mostrados pelo casal de brasileiros Deise e Dieter, que moram lá. São quase 200 vídeos, revelando um país bem diferente do que se imagina (comece pela playlist “Envios mais famosos”).

Phil Holland

YouTube

Canal

Cenas gravadas de helicóptero, nas resoluções 8K e 12K, em Nova York e Los Angeles. Para ver numa smart TV e se maravilhar com a beleza das imagens. Elas impressionam em qualquer tela – mas em uma TV 4K, com internet de pelo menos 20 Mbps, o resultado é avassalador.

Hippocrates

Netflix

Filme

Benjamin estuda medicina e vai trabalhar, como residente, num hospital em Paris. Comete um erro, e uma pessoa morre. Isso desencadeia uma série de incidentes que escancaram a corrupção interna e transformam Benjamin em herói, vilão e vítima.

The Last Man on the Moon

Netflix

Documentário

A conquista da Lua se tornou banal. Perdemos o interesse – e, 46 anos atrás, decidimos que não voltaríamos lá. A vida, a história e a emocionante última missão de Eugene Cernan: o derradeiro homem a pisar na Lua.