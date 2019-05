Pérolas do Streaming: o melhor de junho no YouTube e no Netflix

Manual do Brasil

YouTube

Canal

Por que os bancos cobram juros tão altos? Até que ponto a Petrobrás é realmente uma estatal? Qual o problema da Previdência, afinal? Essas e outras tretas da economia brasileira contemporânea, destrinchadas com rapidez (e sob perspectiva liberal) por Pedro Rodrigues.

Coisas que nunca comi

YouTube

Série

Carne de cobra, tubarão, ovelha. Cérebro de porco. Enguia, chouriço, baiacu. Nesta série do canal Tastemade, Otávio Albuquerque viaja por China, Índia, Rússia, África do Sul – e destinos incomuns do Brasil– para provar as comidas mais estranhas do mundo.

Um Contratempo

Netflix

Filme

Adrián presencia um acidente, no qual uma pessoa morre. Ele não tem culpa, mas resolve fugir do local – porque estava lá com a amante. E isso detona uma sequência de eventos, nos quais Adrián se enrola cada vez mais. Ótimo suspense espanhol.

A Gray State

Netflix

Documentário

David Crowley lutou no Iraque e no Afeganistão, voltou meio pirado e resolveu fazer um filme sobre uma conspiração que tenta escravizar o povo americano. Ele conseguiu dinheiro, ficou famoso, virou sensação na internet. Mas acabou tendo um fim trágico.