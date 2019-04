Pérolas do Streaming: o melhor de maio no YouTube, no Spotify e no Netflix

Ciência todo dia

YouTube

Canal

Você sabia que a massa do seu corpo contém mais energia do que uma bomba atômica? Que, num reator nuclear, os elétrons podem se mover mais depressa do que a luz? Curiosidades impressionantes sobre ciência, explicadas pelo físico Pedro Loos.

Presidente da Semana

Spotify

Podcast

As origens, a vida, as ideias, o governo e as encrencas de cada presidente do Brasil, da Proclamação da República aos dias atuais – com todas as reviravoltas que marcaram o País. 100% de história e 0% de ideologia, num podcast ágil e divertido.

Leaving Neverland

HBO GO

Documentário

As revelações de Wade Robinson e James Safechuck, dois homens que foram abusados sexualmente por Michael Jackson quando eram crianças – com direito a salas secretas, alarmes e até um “casamento” entre o cantor e um deles. Contém cenas fortes.

Homem Irracional

Netflix

Filme

Abe (Joaquin Phoenix) é um professor deprimido e alcoólatra. Até que resolve matar um juiz para evitar uma injustiça. Abe consegue, e renasce – mas é aí que seus problemas começam. Boa comédia surrealista de Woody Allen.