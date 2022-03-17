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Cultura

Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, da Amazon, da HBO e da Apple em março

O remédio que matou 450 mil pessoas, a história real de um prisioneiro de guerra, um crime enigmático em Buenos Aires - e os problemas de separar o trabalho da vida pessoal

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 mar 2022, 16h40 | Atualizado em 13 mar 2024, 19h06
Coletânea do Pérolas do Streaming da edição 437, com 4 imagens lado a lado: Adam Scott em "Ruptura", Patrick Keefe no documentário "O Crime do Século", Jack O'Connel em "Invencível" e Ricardo Darín em "Tese sobre um Homicídio".
 (Reprodução/Divulgação)
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Ruptura
Série
AppleTV+
A Lumen é uma empresa tão secreta que, para trabalhar nela, é preciso receber um chip cerebral que separa as memórias: quando a pessoa está no escritório, não se lembra de nada da vida pessoal, e vice-versa. Parece até ok – mas tem consequências práticas apavorantes, que transformam o emprego em uma provação insólita.

O Crime do Século (2021)
Documentário
HBO Max
Como duas empresas farmacêuticas dos EUA mentiram para médicos e pacientes sobre os reais riscos dos analgésicos opioides – e inundaram o mercado com remédios que deixaram milhões de pessoas viciadas e provocaram uma onda de overdoses que já causou mais de 450 mil mortes no país.

Invencível (2014)
Filme
Netflix e Telecine
A história real de Louis Zamperini, corredor olímpico que se tornou piloto de avião na 2a Guerra Mundial. Seu avião cai no Pacífico e Louis sobrevive por 45 dias num bote. Ele é resgatado – mas não por quem esperava. E o pior começa aí. O filme fica no Netflix até 31/3 (depois, no app Telecine).

Tese sobre um Homicídio (2013)
Filme
Amazon Prime
Durante uma aula de Direito do professor Roberto (Ricardo Darín), uma moça aparece morta na universidade. É um crime estranho, pois o bandido quis deixar pistas – e, ao que tudo indica, ele é um dos alunos. Roberto usa toda a sua inteligência para provar isso; mas o rapaz é mais esperto ainda. 

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