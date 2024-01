Possessor (2020)

Filme

HBO Max

Uma empresa usa implantes cerebrais para assumir o controle de pessoas e cometer crimes. Filme inteligente, estiloso e também perturbador, não só pela (extrema) violência. Escrito e dirigido por Brandon Cronenberg, filho do cineasta canadense David Cronenberg – criador e mestre do gênero body horror.

O Próprio Enterro (2023)

Filme

Amazon Prime

Jeremiah (Tommy Lee Jones) é dono de uma pequena funerária, e está em apuros: uma megacorporação quer destruir sua empresa. Então ele recorre a Willie Gary (Jamie Foxx), um advogado meio fanfarrão, mas genial. O caso vai muito além do previsto, e revela um escândalo de racismo e corrupção.

John Lennon: assassinato sem julgamento (2023)

Documentário

Apple TV+

O último dia da vida de Lennon. Sua última entrevista. O testemunho de quem presenciou o crime, do médico e das enfermeiras que o atenderam. As conspirações em torno do caso. A vida e a cabeça do assassino – preso até hoje, 43 anos depois.

Vozes da Segunda Guerra (2023)

Documentário

Netflix

Todo mundo já viu documentários a respeito. Mas não como este: que usa filmagens inéditas, restauradas e colorizadas por computador, depoimentos de soldados e civis e uma edição ágil para contar, em seis capítulos, a história da maior de todas as guerras – como se você estivesse nela.

