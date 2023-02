A Noite do Fogo (2021)

Filme

Netflix

A vida num vilarejo mexicano onde os moradores plantam papoula – a mando de traficantes de ópio, e com a conivência da polícia (que finge combater as lavouras ilegais, mas na verdade envenena os moradores). Uma rotina de desaparecimentos, crimes e medos, vista da forma mais assustadora possível: pelos olhos de três crianças.

Argentina, 1985 (2022)

Filme

Amazon Prime

A história real de Julio Strassera, o promotor que lutou na Justiça para condenar os militares que praticaram torturas, assassinatos e prisões ilegais durante a ditadura argentina. Strassera teve de enfrentar ameaças de morte, manipulações da imprensa e a bestialidade de parte da opinião pública, que apoiava o regime militar.

Se Estas Paredes Cantassem (2022)

Documentário

Disney+

Em 1931, a empresa Gramophone comprou um casarão na rua Abbey, zona norte de Londres, e transformou em estúdio – de onde saíram álbuns históricos. Mas Abbey Road decaiu, e quase foi demolido para virar um estacionamento. Foi salvo, em 1981, pela trilha sonora de Indiana Jones.

Olá, Amanhã! (2023)

Série

Apple TV+

Jack (Billy Crudup, de The Morning Show) dirige uma empresa que constrói e vende casas na Lua. Esta série se passa nos anos 1950 e imagina um mundo cheio de tecnologias retrofuturistas, como robôs entregadores de jornal. Mas ninguém viu as tais casas – e talvez haja algo errado com o negócio de Jack.

