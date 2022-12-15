Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, da Amazon, do HBO Max e do MUBI em dezembro
Um sci-fi estranho e memorável, a continuação do ótimo "Knives Out", a história do PCC contada por ex-integrantes - e a saga do robô Opportunity, que explorou Marte por 15 anos
Upstream Color (2013)
Filme
MUBI
Kris (Amy Seimetz) é raptada e forçada a engolir uma larva. Ela contém um parasita, que migra para o cérebro da moça e começa a provocar efeitos estranhos – incluindo uma conexão com outros animais infectados. Um sci-fi estranho e memorável, escrito e dirigido por Shane Carruth (autor do genial Primer).
Glass Onion (2022)
Filme
Netflix
Entre Facas e Segredos, de 2019, é um baita filme de mistério, com personagens multifacetados e um enredo cheio de surpresas: só bem no final o detetive Benoit Blanc (Daniel Craig) consegue elucidar o crime. Agora, ele vai ganhar uma nova missão – que estreia no Netflix dia 23/12.
Documentário
Amazon Prime
Quando a Nasa enviou o rover Opportunity a Marte, em 2003, a ideia era que ele durasse 90 dias. Depois disso, a poeira da superfície marciana cobriria os painéis solares do robô, que pifaria. Não foi o que aconteceu: Oppy viveu, e viajou, por incríveis 15 anos.
Documentário
HBO Max
O Primeiro Comando da Capital surgiu em 1993, um ano após o Massacre do Carandiru (em que a PM executou 111 presos). Este doc com quatro episódios mergulha fundo na história do PCC para revelar, com depoimentos de ex-integrantes do grupo, como ele se tornou a maior organização criminosa do país.