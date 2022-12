Upstream Color (2013)

Filme

MUBI

Kris (Amy Seimetz) é raptada e forçada a engolir uma larva. Ela contém um parasita, que migra para o cérebro da moça e começa a provocar efeitos estranhos – incluindo uma conexão com outros animais infectados. Um sci-fi estranho e memorável, escrito e dirigido por Shane Carruth (autor do genial Primer).

Glass Onion (2022)

Filme

Netflix

Entre Facas e Segredos, de 2019, é um baita filme de mistério, com personagens multifacetados e um enredo cheio de surpresas: só bem no final o detetive Benoit Blanc (Daniel Craig) consegue elucidar o crime. Agora, ele vai ganhar uma nova missão – que estreia no Netflix dia 23/12.

Boa Noite, Oppy (2022)

Documentário

Amazon Prime

Quando a Nasa enviou o rover Opportunity a Marte, em 2003, a ideia era que ele durasse 90 dias. Depois disso, a poeira da superfície marciana cobriria os painéis solares do robô, que pifaria. Não foi o que aconteceu: Oppy viveu, e viajou, por incríveis 15 anos.

PCC, Poder Secreto (2022)

Documentário

HBO Max

O Primeiro Comando da Capital surgiu em 1993, um ano após o Massacre do Carandiru (em que a PM executou 111 presos). Este doc com quatro episódios mergulha fundo na história do PCC para revelar, com depoimentos de ex-integrantes do grupo, como ele se tornou a maior organização criminosa do país.

