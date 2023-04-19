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Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, da Amazon e do Apple TV+ em abril

Ascensão e queda de um campeão mundial, a Primeira Guerra Mundial contada pelos soldados, a detetive que se finge de louca - e uma adaptação genial de um livro mais genial ainda

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 abr 2023, 14h35
Montagem com cenas de As Linhas Tortas de Deus, Ruído Branco, Eles Não Envelhecerão e O Mundo Contra Boris Becker.
 (IMDb / Reprodução/Divulgação)
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Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, da Amazon e do Apple TV+ em abril Priorizar nos meus resultados Google

As Linhas Tortas de Deus (2022)
Filme
Netflix
Alicia é internada num manicômio judiciário após tentar envenenar o marido. A história é uma armação – montada por ela, detetive particular, que foi contratada para se infiltrar no local e investigar a morte de um paciente. O plano começa bem, mas uma hora as coisas saem do controle.

Ruído Branco (2022)
Filme
Netflix
Jack (Adam Driver) é um professor de história meio picareta que leva uma vida tranquila. Até que um fenômeno climático estranho vira tudo de cabeça para baixo. Eis a premissa deste filme, baseado num romance escrito em 1985 pelo americano Don DeLillo. É irônico, profético, furiosamente inteligente. Dá o que pensar.

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Eles Não Envelhecerão (2018)
Documentário
Amazon Prime
A 1a Guerra Mundial contada pelos soldados ingleses: moleques que foram animados para o front, mas lá encontraram o horror. As imagens da época foram remasterizadas e ganharam definição incrível – graças ao diretor Peter Jackson, que empregou ferramentas de inteligência artificial.

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O Mundo Contra Boris Becker (2023)
Documentário
Apple TV+
Aos 17 anos, ele venceu o torneio de Wimbledon. E se tornou um gigante: ganhou 64 títulos e foi um dos maiores tenistas de todos os tempos. Mas, quando parou de jogar, tudo ruiu: Becker se meteu em negócios furados, virou inimigo público e ficou quase um ano na cadeia.

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