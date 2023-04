Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, da Amazon e do Apple TV+ em abril

As Linhas Tortas de Deus (2022)

Filme

Netflix

Alicia é internada num manicômio judiciário após tentar envenenar o marido. A história é uma armação – montada por ela, detetive particular, que foi contratada para se infiltrar no local e investigar a morte de um paciente. O plano começa bem, mas uma hora as coisas saem do controle.

Ruído Branco (2022)

Filme

Netflix

Jack (Adam Driver) é um professor de história meio picareta que leva uma vida tranquila. Até que um fenômeno climático estranho vira tudo de cabeça para baixo. Eis a premissa deste filme, baseado num romance escrito em 1985 pelo americano Don DeLillo. É irônico, profético, furiosamente inteligente. Dá o que pensar.

Eles Não Envelhecerão (2018)

Documentário

Amazon Prime

A 1a Guerra Mundial contada pelos soldados ingleses: moleques que foram animados para o front, mas lá encontraram o horror. As imagens da época foram remasterizadas e ganharam definição incrível – graças ao diretor Peter Jackson, que empregou ferramentas de inteligência artificial.

O Mundo Contra Boris Becker (2023)

Documentário

Apple TV+

Aos 17 anos, ele venceu o torneio de Wimbledon. E se tornou um gigante: ganhou 64 títulos e foi um dos maiores tenistas de todos os tempos. Mas, quando parou de jogar, tudo ruiu: Becker se meteu em negócios furados, virou inimigo público e ficou quase um ano na cadeia.

