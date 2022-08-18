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Cultura

Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, da Amazon e do Apple TV+ em agosto

O evento paranormal que distorce o tempo, a conspiração a bordo de um avião, o menino que pisa na Lua antes de Neil Armstrong - e uma visita ao local mais sagrado do Islamismo.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2022, 09h04 | Atualizado em 27 out 2022, 14h20
Montagem com frames das produções "Voo noturno", "Apollo 10 e meio", "Calls" e "Um dia no Haram".
 (Netflix/Apple TV+/Amazon Prime/Getty Images/Reprodução)
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Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, da Amazon e do Apple TV+ em agosto Priorizar nos meus resultados Google

Vôo noturno (2005)
Filme
Netflix
O voo de Lisa é remarcado, e enquanto espera ela conhece um sujeito simpático e meio misterioso – que, coincidência, se senta ao lado dela no avião. Mas não é coincidência: ele é um terrorista, e tenta obrigar Lisa a fazer um telefonema que decidirá a vida de várias pessoas em terra.

Apollo 10 e meio (2022)
Filme
Netflix
A corrida espacial, a Guerra Fria, o Vietnã, a revolução sexual, o otimismo tecnológico, as músicas, os costumes e as tretas dos anos 1960 vividas e comentadas por Stan, um menino de Houston que fantasia ir à Lua – e acaba conseguindo pisar nela antes mesmo de Neil Armstrong. 

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Calls
Série
Apple TV+

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Um evento paranormal distorce o tempo, que começa a passar mais devagar. Isso abala o equilíbrio do Universo, com consequências terríveis. A história é contada só em áudio, por telefonemas das pessoas que vivem as rupturas. A ausência de imagem torna tudo mais vívido (e assustador).  

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Um dia no Haram
Documentário

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Amazon Prime
Haram, em árabe, pode significar “santuário” e “proibido”. Em Meca, há um lugar a que ambos se aplicam: a maior mesquita do mundo, onde não-muçulmanos não podem entrar. Este doc mostra como ela é por dentro: um enorme complexo, que tem no centro a Kaaba – a estrutura mais sagrada do islamismo.

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TAGS:
Filmes
Guerra Fria
Séries
streaming
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