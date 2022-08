Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, da Amazon e do Apple TV+ em agosto

Vôo noturno (2005)

Filme

Netflix

O voo de Lisa é remarcado, e enquanto espera ela conhece um sujeito simpático e meio misterioso – que, coincidência, se senta ao lado dela no avião. Mas não é coincidência: ele é um terrorista, e tenta obrigar Lisa a fazer um telefonema que decidirá a vida de várias pessoas em terra.

Apollo 10 e meio (2022)

Filme

Netflix

A corrida espacial, a Guerra Fria, o Vietnã, a revolução sexual, o otimismo tecnológico, as músicas, os costumes e as tretas dos anos 1960 vividas e comentadas por Stan, um menino de Houston que fantasia ir à Lua – e acaba conseguindo pisar nela antes mesmo de Neil Armstrong.

Calls

Série

Apple TV+

Um evento paranormal distorce o tempo, que começa a passar mais devagar. Isso abala o equilíbrio do Universo, com consequências terríveis. A história é contada só em áudio, por telefonemas das pessoas que vivem as rupturas. A ausência de imagem torna tudo mais vívido (e assustador).

Um dia no Haram

Documentário

Amazon Prime

Haram, em árabe, pode significar “santuário” e “proibido”. Em Meca, há um lugar a que ambos se aplicam: a maior mesquita do mundo, onde não-muçulmanos não podem entrar. Este doc mostra como ela é por dentro: um enorme complexo, que tem no centro a Kaaba – a estrutura mais sagrada do islamismo.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram