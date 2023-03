Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, do Apple TV+ e do MUBI em março

Tetris (2023)

Filme

Apple TV+

Conta, de forma romanceada, a história real de Tetris, criado em 1984 pelo cientista Alexey Pajitnov, na URSS. O jogo só foi lançado no bloco soviético, mas acabou chamando a atenção do ocidente – e se tornou o segundo game mais popular de todos os tempos, com 495 milhões de cópias vendidas. Estreia dia 30/3 no Apple TV+.

O mundo por Philomena Cunk (2023)

Série

Netflix

Um “mockumentary” (documentário fictício) que reconta, com inteligência e humor, a história da civilização. Mistura o estilo do inglês David Attenborough, dos documentários da BBC, com os desvarios de Borat – em um roteiro bem escrito, que lembra Monty Python.

Vortex (2021)

Filme

MUBI

O diretor Gaspar Noé é conhecido pela brutalidade de seus filmes (como Irreversível, de 2002), que fazem parte de um movimento batizado de “novo extremismo francês”. Agora, ele usa sua mão pesada para mostrar algo especialmente assustador: a dissolução mental de uma pessoa com Alzheimer.

The Big Conn (2022)

Documentário

Apple TV+

O advogado Eric C. Conn ficou rico e famoso ajudando as pessoas do Kentucky a conseguirem se aposentar por invalidez. Até que um repórter do Wall Street Journal esbarrou no caso dele e descobriu a verdade: era tudo uma enorme fraude, em que Conn e um juiz desviaram US$ 550 milhões dos cofres do governo americano.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram