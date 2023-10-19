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Cultura

Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, do Apple TV+ e do Star+ em outubro

O espião que virou escritor, a burrice de rotina nas firmas, um poder maior que o do dinheiro - e a operação secreta que resultou na invenção do crack

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2023, 11h23
Montagem com a cena do filme A Incrível história de Henry Sugar (2023); Como enlouquecer seu chefe (1999); O Túnel de Pombos (2023); Crack: cocaína, corrupção e conspiração (2021).
 (Arte/Divulgação/Montagem sobre reprodução)
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A Incrível História de Henry Sugar (2023)
Filme
Netflix
Henry nasceu rico e leva uma vida blasé. Até que adquire uma habilidade paranormal, e se torna o homem mais rico do mundo. Junto, vem um dom ainda mais poderoso: saber o que fazer com a grana. Curta-metragem baseado em um conto do britânico Ronald Dahl, dirigido por Wes Anderson.

Como Enlouquecer seu Chefe (1999)
Filme
Star+
A empresa onde Peter trabalha tem processos absurdos, supervisores tiranos, gente encostada, as mazelas típicas de escritório. Contratam um consultor para arrumar a casa: e isso, claro, só piora tudo. Peter decide ligar o f*da-se. E aí as coisas viram, de forma espetacular. Filme escrito e dirigido por Mike Judge, do clássico Idiocracy.

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O Túnel de Pombos (2023)
Documentário
Apple TV+
David Cornwell era agente do MI6, o serviço secreto britânico. Nas horas de folga, começou a escrever romances baseados em sua vida de espião – e assiná-los com um pseudônimo, John le Carré. Virou best seller global, com mais de 60 milhões de cópias vendidas.

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Crack: Cocaína, Corrupção e Conspiração (2021)
Documentário
Netflix
Nos anos 1980, a CIA montou uma operação secreta para derrubar o governo da Nicarágua. O caso, que ficou conhecido como “Irã-Contras”, provocou uma enxurrada de cocaína barata nas ruas dos EUA – o que acabou resultando na invenção do crack.

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