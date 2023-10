Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, do Apple TV+ e do Star+ em outubro

A Incrível História de Henry Sugar (2023)

Filme

Netflix

Henry nasceu rico e leva uma vida blasé. Até que adquire uma habilidade paranormal, e se torna o homem mais rico do mundo. Junto, vem um dom ainda mais poderoso: saber o que fazer com a grana. Curta-metragem baseado em um conto do britânico Ronald Dahl, dirigido por Wes Anderson.

Como Enlouquecer seu Chefe (1999)

Filme

Star+

A empresa onde Peter trabalha tem processos absurdos, supervisores tiranos, gente encostada, as mazelas típicas de escritório. Contratam um consultor para arrumar a casa: e isso, claro, só piora tudo. Peter decide ligar o f*da-se. E aí as coisas viram, de forma espetacular. Filme escrito e dirigido por Mike Judge, do clássico Idiocracy.

O Túnel de Pombos (2023)

Documentário

Apple TV+

David Cornwell era agente do MI6, o serviço secreto britânico. Nas horas de folga, começou a escrever romances baseados em sua vida de espião – e assiná-los com um pseudônimo, John le Carré. Virou best seller global, com mais de 60 milhões de cópias vendidas.

Crack: Cocaína, Corrupção e Conspiração (2021)

Documentário

Netflix

Nos anos 1980, a CIA montou uma operação secreta para derrubar o governo da Nicarágua. O caso, que ficou conhecido como “Irã-Contras”, provocou uma enxurrada de cocaína barata nas ruas dos EUA – o que acabou resultando na invenção do crack.

