Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, do Apple TV+ e do Vimeo em dezembro

Fingernails (2023)

Filme

Apple TV+

Cientistas criam um teste que revela, com 100% de certeza, se duas pessoas estão de fato apaixonadas – por meio da análise das suas unhas. Os casais do mundo ficam obcecados, morrem de medo de não passar, e surge até um curso que promete ajudar nisso. Mas as coisas nem sempre correm como previsto.

Nyad (2023)

Filme

Netflix

A história real da americana Diana Nyad, que aos 61 anos decidiu encarar um desafio extremo: ir a nado de Cuba até a Flórida. Uma travessia de 160 km em mar aberto, 60 horas nadando sem parar, contra as forças da Corrente do Golfo, 49 espécies de tubarão, águas-vivas letais – e os limites do corpo e da mente.

O Homem-Aranha de Paris (2023)

Documentário

Netflix

Vjeran Tomic era só mais um ladrão de apartamentos. Mas, em 2010, realizou seu grande feito: invadiu o Museu de Arte Moderna de Paris durante a noite e levou cinco quadros, avaliados em mais de US$ 100 milhões. Neste doc, ele conta como – e por que – fez isso

A Opinião Pública (1967)

Documentário

Vimeo

O Brasil já vivia a Ditadura, mas o AI-5 ainda não tinha começado. Em seu primeiro filme, o cineasta Arnaldo Jabor registra a rotina e as ideias das pessoas da época. Certas coisas, como o jeito correto e formal de falar, soam alienígenas; outras, como a inquietação e a injustiça, seguem bem familiares.

