Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, do Apple TV+ e do Vimeo em dezembro
A ciência do amor verdadeiro, as façanhas de um ladrão de museus, a mente dos brasileiros em 1967 - e a mulher que foi nadando de Cuba até a Flórida
Fingernails (2023)
Filme
Apple TV+
Cientistas criam um teste que revela, com 100% de certeza, se duas pessoas estão de fato apaixonadas – por meio da análise das suas unhas. Os casais do mundo ficam obcecados, morrem de medo de não passar, e surge até um curso que promete ajudar nisso. Mas as coisas nem sempre correm como previsto.
Nyad (2023)
Filme
Netflix
A história real da americana Diana Nyad, que aos 61 anos decidiu encarar um desafio extremo: ir a nado de Cuba até a Flórida. Uma travessia de 160 km em mar aberto, 60 horas nadando sem parar, contra as forças da Corrente do Golfo, 49 espécies de tubarão, águas-vivas letais – e os limites do corpo e da mente.
O Homem-Aranha de Paris (2023)
Documentário
Netflix
Vjeran Tomic era só mais um ladrão de apartamentos. Mas, em 2010, realizou seu grande feito: invadiu o Museu de Arte Moderna de Paris durante a noite e levou cinco quadros, avaliados em mais de US$ 100 milhões. Neste doc, ele conta como – e por que – fez isso
A Opinião Pública (1967)
Documentário
Vimeo
O Brasil já vivia a Ditadura, mas o AI-5 ainda não tinha começado. Em seu primeiro filme, o cineasta Arnaldo Jabor registra a rotina e as ideias das pessoas da época. Certas coisas, como o jeito correto e formal de falar, soam alienígenas; outras, como a inquietação e a injustiça, seguem bem familiares.