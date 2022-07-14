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Cultura

Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, do HBO Max e do MUBI em julho

A legalização da maconha no Brasil, o duplo calvário de Lisa McVey, o lado ruim de viajar no tempo - e uma série que imagina 12 aspectos do mundo do futuro

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2022, 19h38 | Atualizado em 14 mar 2024, 09h35
Montagem com frames das séries e filmes indicados.
 (MUBI/Netflix/HBO MAX/Reprodução)
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Primer (2004)
Filme
MUBI
Dois engenheiros inventam uma máquina que permite voltar 6h no tempo. Começam a usá-la para investir na Bolsa, comprando ações que eles já sabem que vão subir. Mas cada ida ao passado gera duplos: cópias dos dois, que eles têm de evitar a qualquer preço. Sci-fi independente que custou míseros US$ 7 mil – e venceu o Sundance Film Festival.

Acredite em mim (2018)
Filme
Netflix
A história real de Lisa McVey, que aos 17 anos foi sequestrada e mantida em cativeiro por Bobby Joe Long, um serial killer que já havia matado dez mulheres. Lisa conseguiu escapar, mas aí teve de enfrentar outra violência: a família e a polícia não acreditavam no relato dela.

Pico da Neblina
Série
HBO MAX
A maconha foi legalizada no Brasil, e dois amigos montam uma loja para vendê-la. Enfrentam os problemas típicos de um negócio (burocracia, concorrência, impostos). Até que um dia não conseguem comprar cannabis dos fornecedores legais – e se envolvem com o mundo do crime.

O Futuro
Série
Netflix
Os postes de rua serão trocados por árvores bioluminescentes. Os cachorros terão a própria internet, nossos clones digitais viverão em supercomputadores – enquanto comemos bifes de carne celular cultivada em casa. Produzida pelo site de tecnologia The Verge, esta série imagina 12 aspectos do mundo do futuro, do mais plausível ao mais radical.

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Séries
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