Yannick (2023)

Filme

MUBI

Em uma rara folga, o guarda noturno Yannick vai ao teatro. Mas a peça, uma comédia, não é engraçada. Então ele decide resolver isso: saca sua arma, sobe ao palco e ali mesmo escreve outro roteiro, que obriga os atores a encenar. Ganha a simpatia da plateia, mas comete um pecado mortal: não aceitar seu lugar na sociedade.

A Final – Caos em Wembley (2024)

Documentário

Netflix

Em 11 de julho de 2021, Inglaterra e Itália disputaram a final da Eurocopa 2020, que havia sido adiada pela pandemia. Foi um momento histórico, a primeira vez em 55 anos que a seleção inglesa chegou a uma grande decisão – e por pouco não terminou em tragédia, com centenas de mortos.

Matéria Escura (2024)

Série

Apple TV

Jason é um físico meio fracassado: trabalha dando aulas numa faculdade de pouco prestígio, para alunos desinteressados. Não conseguiu colocar seu talento em prática. Até que, um dia, finalmente consegue – e desencadeia um fenômeno quântico que vira sua vida, e o mundo, do avesso.

Além do Português

Canal

YouTube

Americanos, russos, colombianos, angolanos, chineses, mexicanos, indianos, sírios e muitos outros: neste canal, estrangeiros de diversas nacionalidades explicam por que decidiram viver no Brasil. Ao fazer isso, revelam suas histórias pessoais – e nos lembram de várias qualidades do nosso país.

