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Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, do YouTube, do HBO Max e do AppleTV+ em maio

Um alto oficial nazista escondido na Argentina, a cidade onde mais neva no mundo, o lado ruim dos testes de personalidade - e uma cura fictícia para o Alzheimer

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 Maio 2022, 17h30 | Atualizado em 13 mar 2024, 19h14
Cenas de "Operation Finale", "The last days of Ptolemy Gray", "World's snowiest city" e "Persona".
 (MGM/Apple TV+/Life Where I'm From/HBO/Reprodução)
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Operação Final (2018)
Filme
Netflix
Ficção que conta a história real da captura de Adolf Eichmann, um dos líderes do Holocausto. Ele criou e organizou a logística dos trens que levavam as vítimas para os campos de concentração. Ao final da guerra, fugiu e se escondeu na Argentina. Até ser encontrado pelo Mossad, o serviço secreto israelense.

Os Últimos Dias de Ptolemy Gray
Série
AppleTV+
O tio Gray (Samuel L. Jackson) está com Alzheimer. Mas recebe injeções de um novo medicamento, que reverte a doença e o faz recuperar as memórias. Inclusive coisas que ele preferia esquecer, traumas acumulados ao longo da vida. E a lembrança de um crime recente – que ele tentará vingar.

World’s snowiest city (2021)
Documentário
YouTube
A vida em Aomori, no Japão, a cidade onde mais neva no mundo: caem seis metros de neve no inverno. Isso transforma a aparência urbana e leva a medidas extremas, que incluem jogar a neve no mar ou guardá-la em lixões. Doc em três partes, em inglês (ative as legendas).

Persona (2021)
Documentário
HBO Max
Como o teste de personalidade Myers-Briggs, criado em 1944 por uma agrônoma e sua filha escritora, se tornou uma força global presente em 115 países – mas acabou desvirtuado e deu origem a uma indústria de ferramentas pseudocientíficas, usadas para selecionar (e discriminar)  candidatos a emprego.

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