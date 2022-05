Operação Final (2018)

Filme

Netflix

Ficção que conta a história real da captura de Adolf Eichmann, um dos líderes do Holocausto. Ele criou e organizou a logística dos trens que levavam as vítimas para os campos de concentração. Ao final da guerra, fugiu e se escondeu na Argentina. Até ser encontrado pelo Mossad, o serviço secreto israelense.

Os Últimos Dias de Ptolemy Gray

Série

AppleTV+

O tio Gray (Samuel L. Jackson) está com Alzheimer. Mas recebe injeções de um novo medicamento, que reverte a doença e o faz recuperar as memórias. Inclusive coisas que ele preferia esquecer, traumas acumulados ao longo da vida. E a lembrança de um crime recente – que ele tentará vingar.

World’s snowiest city (2021)

Documentário

YouTube

A vida em Aomori, no Japão, a cidade onde mais neva no mundo: caem seis metros de neve no inverno. Isso transforma a aparência urbana e leva a medidas extremas, que incluem jogar a neve no mar ou guardá-la em lixões. Doc em três partes, em inglês (ative as legendas).

Persona (2021)

Documentário

HBO Max

Como o teste de personalidade Myers-Briggs, criado em 1944 por uma agrônoma e sua filha escritora, se tornou uma força global presente em 115 países – mas acabou desvirtuado e deu origem a uma indústria de ferramentas pseudocientíficas, usadas para selecionar (e discriminar) candidatos a emprego.

