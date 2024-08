Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, do YouTube e do Apple TV+ em agosto

Os 7 de Chicago (2020)

Filme

Netflix

Em agosto de 1968, os nervos americanos estavam à flor da pele: o ativista Martin Luther King e o senador Robert Kennedy haviam sido assassinados poucos meses antes. Este filme conta a história real de sete jovens que organizaram um protesto contra a Guerra do Vietnã – e o que aconteceu com eles.

Planeta Aves

Canal

YouTube

Você sabia que algumas aves são capazes de prever chuvas e tempestades – e as corujas reconhecem as fases da Lua? Que os papagaios formam grupos enormes, com 20 mil indivíduos – e os andorinhões passam até 10 meses no ar, sem tocar o chão? Eis algumas das curiosidades deste canal, apresentado pelo biólogo William Menq.

Boxlapse

Canal

YouTube

Um cogumelo leva menos de duas semanas para crescer; a batata-doce, quase um ano. O amendoim fica escondido, disfarçado por uma grande planta; o abacate nasce de um jeito quase alienígena, brotando de dentro de si mesmo. Veja essas e outras cenas neste canal, que mostra o crescimento das plantas com a técnica time lapse.

Sunny

Série

Apple TV+

Um belo dia, Suzie perde tudo: o esposo e o filho morrem num acidente de avião. Ela fica sozinha, perdida na vida. Para tentar consolá-la, a empresa onde o marido trabalhava a presenteia com um robô de companhia, Sunny. Com o tempo, a viúva descobre que o bot não é o que parece – e o marido levava uma vida dupla.