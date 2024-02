Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, do YouTube e do Apple TV+ em fevereiro

A Vida Secreta de Walter Mitty (2013)

Filme

Netflix

Walter trabalha na Life, uma das maiores revistas do século 20. Só que ela perdeu público, e vai acabar. Walter tem de publicar a foto de capa da última edição, mas não acha o negativo. Para encontrá-lo, embarca numa aventura que revela, de modo poético e divertido, verdades sobre a vida dele.

Livre (2014)

Filme

Netflix

Aos 22 anos, Cheryl Strayed perdeu a mãe, de câncer, e se afastou dos irmãos. Se divorciou do marido e começou a usar heroína. Estava no fundo do poço, e resolveu sair dele andando: caminhou 1.700 km sozinha pela Pacific Crest, trilha que atravessa a costa Oeste dos EUA. Uma história real – e impressionante.

A Teia de Aranha: o Segundo Império Britânico (2017)

Documentário

YouTube

A tomada do Canal de Suez pelo Egito, em 1957, marcou o fim do poder imperial britânico. Mas aí Londres virou uma superpotência financeira – porque criou paraísos fiscais, que reúnem trilhões de dólares de origem incerta. Em inglês (ative as legendas).

Constelação (2024)

Série

Apple TV+

Jo sobrevive a um incidente na Estação Espacial Internacional e volta para a Terra. Então começa a ver coisas que não fazem sentido. Por exemplo: ela não toca piano, mas agora tem um piano em casa. São distorções na realidade – que têm a ver com o que rolou no espaço. Estreia dia 21/2.

