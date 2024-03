Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, do YouTube e do MUBI em março

Reality (2023)

Filme

MUBI

Em 3 de junho de 2017, a americana Reality Winner voltou do trabalho e encontrou dois agentes do FBI na porta de casa. Queriam falar com ela, mas não diziam sobre o quê. A conversa foi ficando sinistra – e acabou em revelações chocantes. Uma história real, contada com precisão por este filme (baseado em áudios do próprio FBI).

E Depois? (2023)

Curta-metragem

Netflix

Após passar por uma tragédia pessoal, um executivo vai ganhar a vida como motorista de Uber em Londres. Dirigindo pela cidade, ele sente um pedacinho das alegrias e das tristezas de cada passageiro – até que pega uma corrida surrealmente familiar, e revive seu próprio trauma. Contém cenas fortes.

O Último Navio Negreiro (2022)

Documentário

Netflix

A história do Clotilda, que em 1860 trouxe 110 escravizados do Benin para o Alabama, nos EUA. O tráfico de pessoas era proibido desde 1808, sujeito à pena de morte. O dono do barco tentou esconder o crime incendiando e afundando os destroços. Mas, 150 anos depois, eles vieram à tona.

Mark Rober

Canal

YouTube

Que os polvos são inteligentes, você já sabe. Mas Sashimi, uma polvo fêmea, é genial: ela atravessa um labirinto, aciona mecanismos e resolve charadas, no vídeo mais assistido deste canal (que também mostra outras experiências interessantes, como mergulhar um diamante na lava ou jogar um ovo do espaço).

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram