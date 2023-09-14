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Cultura

Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, do YouTube e do MUBI em setembro

Um parasita que veio do espaço, a decadência do rei da clonagem, o real significado de "Smells Like Teen Spirit" e outros hits - e um jeito diferente de enfrentar o câncer

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2023, 16h59 | Atualizado em 14 mar 2024, 14h39
Montagem de fotos com cenas do filme 50/50 (2017), Estranho Passageiro - Sputnik (2020), documentário O Rei dos Clones (2023) e canal do Youtube DecifraHits.
 (IMDb/Reprodução/Montagem sobre reprodução)
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50% (2011)
Filme
MUBI
Adam está com dor nas costas. Vai ao médico e descobre que tem um câncer na coluna. Entra no Google e fica sabendo que o tumor, um neurofibrossarcoma, mata 50% dos pacientes. Ele decide fazer a quimioterapia, mas tenta manter a vida normal: continua saindo, bebendo e se divertindo como qualquer cara de 27 anos.

Estranho Passageiro (2020)
Filme
Netflix
URSS, 1983. A psiquiatra Tatiana é chamada para atender um cosmonauta que voltou do espaço com amnésia. Ele parece normal, só um pouco irritado. Mas trouxe consigo algo sinistro: um parasita alienígena que controla sua mente. Sci-fi original e apavorante, que deverá ganhar uma refilmagem em Hollywood.

O Rei dos Clones (2023)
Documentário
Netflix
Hwang Woo-suk ficou famoso pelas pesquisas com células–tronco, e virou herói nacional na Coreia do Sul. Até que publicou dois estudos clonando, pela primeira vez na história, células de embriões humanos. Isso atraiu a atenção da comunidade científica: que começou a descobrir coisas muito erradas no trabalho dele.

DecifraHits
Canal
YouTube
Você sabia que o título de Smells Like Teen Spirit, do Nirvana, veio de um desodorante? Que Bohemian Rhapsody, do Queen, tem referências ao islamismo – pois Freddie Mercury nasceu num país muçulmano? Que Viva la Vida, do Coldplay, é sobre a Revolução Francesa? Veja essas e outras histórias sobre músicas de sucesso.

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Filmes
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