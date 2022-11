Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix e do Globoplay em novembro

Rede de ódio (2020)

Filme

Netflix

Tomasz é expulso da faculdade de Direito por plágio. Arranja emprego numa agência de marketing digital, onde seu trabalho é plantar posts e comentários forjados nas redes sociais para defender os interesses de certas empresas. Até que a coisa fica mais séria – e ele começa a manipular uma corrida eleitoral.

Atlantique (2019)

Filme

Netflix

Ada vai se casar com Omar, mas é apaixonada por outro homem, Souleiman. Na festa do casamento, rola um crime meio bobo – do qual Souleiman se torna o principal suspeito. E a polícia vai atrás dele. Mas, aí, coisas surreais começam a acontecer. Filme senegalês vencedor do Festival de Cannes.

Escola Base: um repórter enfrenta o passado (2022)

Documentário

Globoplay

Em 1994, o Brasil ficou chocado com o caso de uma escola, em São Paulo, onde crianças teriam sofrido abusos sexuais. Toda a imprensa caiu matando, com muitas reportagens. A escola fechou e seus donos tiveram as vidas destruídas. Mas, na verdade, não houve abuso – e todos ali eram inocentes.

GameStop contra Wall Street (2022)

Documentário

Netflix

Os videogames não usam mais discos, baixam tudo da internet. E a rede americana GameStop, que revende jogos usados, caiu em decadência. Até que um grupo de fãs, engraçadinhos ou oportunistas, começou a comprar as ações dela – cujo valor subiu 1.500% em duas semanas.

